Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pēc ilgstošas tiesvedības izmaksās auto ekspertam Paulam Timrotam 1000 eiro nemantiskā kaitējuma kompensāciju saistībā ar savulaik īstenotu izglītojošu kampaņu par auto pārdošanu, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Strīds aizsākās pēc tam, kad Timrots sākotnēji bija piekritis iesaistīties kampaņā kā eksperts, taču vēlāk no dalības atteicās, uzzinot, ka scenārijā viņam paredzēta krāpnieka loma.
Neraugoties uz to, PTAC kampaņu īstenoja, piesaistot citu aktieri, taču sižetā tika veidota skaidra asociācija ar Timrotu — izmantots viņa vārds, atdarināts runas stils un izteicieni, radīta vizuāla līdzība.
2017. gadā Timrots vērsās PTAC ar pretenziju, pieprasot sižeta izņemšanu no publiskās telpas, publisku atvainošanos un kaitējuma atlīdzināšanu.
Augstākās tiesas Senāts 2024. gada nogalē atzina, ka PTAC pienākums izņemt sižetu bijis jau iepriekš, turklāt tas publiskajā vidē bija pieejams vairāk nekā septiņus gadus.
Rezultātā PTAC šī gada sākumā publiski atvainojās Timrotam un izmaksās viņam 1000 eiro kompensāciju. Sākotnēji prasītā summa bija 2000 eiro. Attiecīgais videosižets publiskajā telpā vairs nav pieejams.
Vairāk lasiet žurnālā "Kas Jauns".
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu