Krievija izvēlas teroru un eskalāciju, komentējot aizvadītās nakts Krievijas masīvo raķešu un dronu triecienu Ukrainai, kas bez apkures mīnus 25 grādu salā atstājis tūkstošiem cilvēku, pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Krievijai ir svarīgāk izmantot ziemas aukstākās dienas, lai terorizētu cilvēkus, nevis izmantot diplomātiju, norādīja prezidents.
Trieciena seku likvidēšana turpinās, viņš piebilda.
"Arī šoreiz notika mērķtiecīgs trieciens tieši enerģētikas objektiem. Krievi izmantoja lielu daudzumu ballistisko raķešu kombinācijā ar citām raķetēm - vairāk nekā 70 un 450 trieciendronu," norādīja Zelenskis.
"Triecieniem tika pakļauti Sumu, Harkivas, Kijivas apgabali un galvaspilsēta, Dņipro, Odesas, Vinnicas apgabali," uzskaitīja prezidents.
Uzbrukuma rezultātā ievainoti deviņi cilvēki, ir nodarīti postījumi parastām dzīvojamām mājām un enerģētikas infrastruktūrai, norādīja Zelenskis.
Kijivā pēc dronu triecieniem izcēlās ugunsgrēki daudzstāvu ēkās, nodarīti postījumi bērnudārzam.
Krievija izvēlas teroru, nevis diplomātiju, "un tas ļoti skaidri parāda, kas ir vajadzīgs no partneriem un kas var palīdzēt. Savlaicīga raķešu piegāde pretgaisa aizsardzības sistēmām un normālas dzīves aizsardzība ir mūsu prioritāte", pauda Zelenskis.
"Bez spiediena uz Krieviju šis karš nebeigsies. Maskava šobrīd izvēlas teroru un eskalāciju, tāpēc ir nepieciešams maksimāls spiediens. Paldies visiem partneriem, kas to saprot un palīdz mums," rezumēja Ukrainas prezidents.
Šmihaļs: Ukrainā tūkstošiem cilvēku palikuši bez apkures mīnus 25 grādu salā
Aizvadītās nakts Krievijas raķešu un dronu triecienu rezultātā Ukrainā simti tūkstoši ģimeņu palikuši bez apkures mīnus 25 grādu salā, otrdien sacīja Ukrainas enerģētikas ministrs Deniss Šmihaļs.
"Astoņi Ukrainas apgabali tika pakļauti uzbrukumam," aizvadītās nakts uzbrukumu komentēja ministrs.
"Tika uzbrukts ar vairāku veidu ballistiskajām un spārnotajām raķetēm, kā arī droniem. Tika uzbrukts daudzstāvu ēkām un siltumenerģijas centriem - termoelektrocentrālēm un termoelektrostacijām, kas darbojās tikai Kijivas, Harkivas un Dņipro rajonu apkures nodrošināšanas režīmā," klāstīja Šmihaļs.
"Mērķi - nemilitāri. Tikai civilie - simti tūkstoši ģimeņu, arī bērni, mērķtiecīgi atstāti bez siltuma visbargākajā ziemas salā, kad gaisa temperatūra ir mīnus 25 grādi," norādīja ministrs.
Aizvadītās nakts trieciens bija pirmais pēc tā dēvētā enerģētikas pamiera. Kremlis bija norādījis, ka tā termiņš ir 1. februāris.
Ukrainas kopienu un teritoriju attīstības ministrs Oleksijs Kuleba paziņoja, ka Krievija ar droniem un raķetēm uzbrukusi mājokļu un enerģētikas infrastruktūrai Kijivas pilsētā, Dņipropetrovskas, Harkivas, Kijivas, Odesas, Sumu, Vinnicas un citos apgabalos.
Kijivā triecienu rezultātā vairāk nekā 1100 māju palikušas bez apkures, Harkivā siltumapgāde uz laiku ir pārtraukta 110 000 mājsaimniecību.
Polija pacēlusi gaisā kara aviāciju
Polijas armijas operatīvā pavēlniecība naktī uz otrdienu pacēla gaisā kara aviāciju, šādi reaģējot uz Krievijas stratēģiskās aviācijas veikto plaša mēroga kombinēto triecienu mērķiem Ukrainas teritorijā, pavēstīja Polijas Aizsardzības ministrija.
Krievijas trieciens radīja potenciālus draudus pierobežas zonām.
Polijas gaisa telpas aizsardzībai iesaistīti gan iznīcinātāji, gan agrīnās brīdināšanas lidmašīnas.
Vienlaikus pilnā gatavībā tika nostādītas arī uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības un radiolokācijas sistēmas.
Šiem pasākumiem ir preventīvs raksturs, un to mērķis ir nodrošināt gaisa telpas un tās aizsardzības drošību, jo īpaši teritorijās, kas robežojas ar apdraudētajām teritorijām, teikts paziņojumā.
Līdzās Krievijas aviācijas aktivitātēm Polijas radari pēdējās dienās fiksējuši arī gaisa balonu ielidošanu no Baltkrievijas.
Otrdienas rītā visas Polijas lidmašīnas bija atgriezušās savos lidlaukos pēc tam, kad bija beigusies gaisa trauksme Ukrainas rietumu reģionos.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
