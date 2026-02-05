Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca pārtraukusi darba attiecības ar desmit Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, pamatojot šo lēmumu ar drošības riskiem kritiskajai infrastruktūrai, vēsta 360TV Ziņas.
Līdzīgas pašattīrīšanās aktivitātes pašlaik notiek arī citās lielākajās valsts ārstniecības iestādēs, radot diskusijas par balansu starp valsts drošību un medicīnas pakalpojumu pieejamību.
Līdztekus Stradiņa slimnīcai arī Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ir sākusi atbrīvot vairākas personas ar Krievijas un Baltkrievijas pilsonību. Kamēr Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca informāciju par personāla izmaiņām pagaidām nesniedz, visplašākie soļi sperti Latgalē. Daugavpils reģionālā slimnīca 30. janvārī pārtrauca darba attiecības ar 49 darbiniekiem, kuriem ir agresorvalstu pases.
Daugavpils pilsētas mērs Andrejs Elksniņš norādījis, ka, neskatoties uz masveida atlaišanu, slimnīca šobrīd darbojas normālā režīmā. Tomēr vietējā vara cenšas panākt izņēmumus atsevišķiem speciālistiem. Slimnīcas vadība ir nosūtījusi Valsts drošības dienestam pieprasījumu atkārtoti izvērtēt septiņu ārstniecības personu atbilstību. Kā būtisku piemēru mērs min radioloģijas nodaļas darbinieku, kurš strādā ar onkoloģiskajiem pacientiem un kura klātbūtne ir nepieciešama nepārtrauktai pakalpojuma nodrošināšanai.
Stradiņa slimnīcas Drošības daļas vadītājs Matīss Šmitiņš uzsver, ka lēmumi pieņemti, lai mazinātu riskus iestādei, kas ir valsts kritiskās infrastruktūras objekts. Lai gan ārstniecības personu trūkums Latvijā ir hroniska problēma, valsts drošības iestāžu rekomendācijas šajos ģeopolitiskajos apstākļos tiek vērtētas augstāk par personāla kapacitātes izaicinājumiem. Pašlaik nav ziņu par to, ka šīs izmaiņas būtu izraisījušas kritisku dīkstāvi kādā no slimnīcu nodaļām.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu