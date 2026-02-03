Ogres novada domes opozīcijas deputāti pirms jaunā domes priekšsēdētāja ievēlēšanas vēlas tikties ar valdošās koalīcijas politiķiem, informējuši deviņi opozīcijas pārstāvji.
Pēc tam, kad Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA) paziņojis par atkāpšanos, uz otrdienu sasaukta domes ārkārtas sēde. Opozīcijas deputāti norāda, ka par šādas sēdes plānošanu iepriekš nav bijuši informēti, kā arī nav saņēmuši ziņas par priekšsēdētāja ieceri atkāpties. Viņi uzsver, ka tik nozīmīgu lēmumu pieņemšana steigā nav atbalstāma.
Opozīcija rosina šo jautājumu neizskatīt sasteigti un aicina sākt atklātas pārrunas par nākamā domes priekšsēdētāja kandidāta izvirzīšanu, kā arī pārvērtēt deputātu pārstāvniecību domes komitejās. Deputātu ieskatā šis ir piemērots brīdis, lai atgrieztos pie tiesiskas, caurspīdīgas un labas pārvaldības Ogres novadā, kas līdzšinējās vadības laikā neesot pilnvērtīgi nodrošināta.
Opozīcijas pārstāvji arī norāda, ka tuvākajā laikā gaidāma Valsts kontroles revīzija par Ogres novada pašvaldības darbību, kā arī turpinās vairāki ar pašvaldību saistīti tiesvedības procesi. Viņi uzsver, ka pašvaldībai pašlaik ir būtiski izaicinājumi un ka tikai kopīgs un atbildīgs darbs ļaus novērst iepriekšējās vadības kļūdas un uzlabot pārvaldības kvalitāti.
Tikmēr aģentūras LETA rīcībā esoša neoficiāla informācija liecina, ka Ogres novada domes priekšsēdētāja amatam plānots virzīt pašreizējo priekšsēdētāja vietnieku Andri Krauju (NA), savukārt priekšsēdētāja vietnieka amatam — deputātu Jāni Iklāvu (NA).
Krauja pilda domes priekšsēdētāja pienākumus jau kopš pagājušā gada augusta, kad Egilam Helmanim iestājās darba nespēja.
Iklāvs ir Ogres novada domes deputāts, Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētājs, Finanšu komitejas un Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas loceklis. Viņš strādā arī kā Ogresgala bērnudārza "Ābelīte" vadītājas vietnieks izglītības jomā un ir 5. Ogresgala skautu un gaidu vienības priekšnieks.
Jau vēstīts, ka Ogres mērs Egils Helmanis (NA) publicējis īsu video uzrunu, kurā paziņo, ka nolēmis atkāpties no amata. Tajā viņš paziņoja: "Tā nu sanācis, ka esmu nokļuvis atkal slimnīcā, tādēļ esmu pieņēmis lēmumu atkāpties no amata."
