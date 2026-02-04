Daudzi namīpašnieki ir sabijušies pakāpties, lai nolasītu rādītāju gāzes skaitītāja lodziņā. Dzīvokļos klienti gaida lēsi par janvārī patērēto siltumenerģiju kā pie deniņiem pieliktu vēsu pistoles stobru. Citi mājsaimnieki noskrējušies pa veikaliem, meklējot apkures katlam nepieciešamās sadārdzinātās briketes un granulas. 

Bargā ziema paralizējusi valsti un sinoptiķi prognozē vēl aukstākas, dzesētākas gaisa temperatūras februārī. Latvija ir zem ledus vāka, Dagdā mājas iesnigušas līdz skurstenim, Rīgā ielas sedz grumbuļaini ledaini pampaki, pat Liepāja ietinusies sniegājos. Pilsētas un laukus pārņēmis ilglaicīgs sibīriski arktisks svelošs, dzeldīgs aukstuma vilnis. Telpas, taupīgi apejoties ar kurināmo, iesildītas līdz 12–14 grādiem, cilvēki tveras zem stepētām segām, lieto termoforus, ieāvušies čībās, virsū savilkuši biezākos džemperus ar vārgām cerībām uz izdzīvošanu.

Dramatiskos apstākļos valdībai neklātos uzgriezt muguru, sak, lai vienkāršie cilvēki iztiek, kā mācēdami. Ameriku plosa sniega vētra un nepieredzēts sals. Administrācija nāk talkā katastrofā cietušajiem, izsludina ārkārtas situāciju, rezervētas septiņmiljonu siltās maltītes, palielinātos rēķinus nevajadzēs maksāt, būs nodokļu atvieglojumi līdz pat nulles ievākumam. Mūsu zemē tādi palīdzības pasākumi būtu gandrīz sensācija. Latvijas vadībā diemžēl atradušies tikai pāris dvēseles cilvēku un, kā vienmēr, pirmais ar atsaucību vēlētājiem pazīstamais ekonomikas ministrs Viktors Valainis. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē