Francija izsaukusi miljardieri Īlonu Masku uz brīvprātīgu nopratināšanu, kibernoziedzības apkarošanas iestādēm otrdien pārmeklējot viņa sociālā tīkla "X" birojus Francijā, paziņoja Parīzes prokuratūra.
Operācija, kurā iesaistīta Eiropas Savienības (ES) policijas aģentūra Eiropols, ir daļa no 2025. gada janvārī sāktās izmeklēšanas par to, vai "X" algoritms ticis izmantots, lai iejauktos Francijas politikā.
"Īlona Maska kungam un Lindai Jakarino kundzei kā platformas "X" faktiskajiem un juridiskajiem vadītājiem notikumu laikā ir nosūtītas pavēstes uz brīvprātīgu nopratināšanu 2026. gada 20. aprīlī Parīzē," teikts prokuratūras paziņojumā.
Jakarino pagājušā gada jūlijā pēc divu gadu darba atkāpās no "X" izpilddirektores amata.
Parīzes kibernoziegumu prokurori 2025. gada jūlijā aicināja policiju veikt izmeklēšanu sakarā ar aizdomām par noziegumiem, tostarp par manipulēšanu ar datiem un to iegūšanu no automatizētām sistēmām kā noziedzīga grupējuma dalībniekam, pēc divu sūdzību saņemšanas 2025. gada janvārī.
Viena no tām nāca no prezidenta Emanuela Makrona centristu partijas deputāta Ērika Botorela, kurš sūdzējās par "samazinātu viedokļu un iespēju daudzveidību" un Maska "personīgo iejaukšanos" platformas pārvaldībā, kopš viņš to pārņēma 2022. gadā.
Pēc tam izmeklēšana tika paplašināta, kad papildu ziņojumos tika kritizēta tērzēšanas robota "Grok" loma holokausta noliegumu un seksuālu dziļviltojumu izplatīšanā "X", otrdien paziņoja prokuratūra.
"X" direktors Francijā Lorāns Buaneks nosodījis izmeklēšanu, apgalvojot, ka "X" ir stingri, skaidri un publiski zināmi noteikumi, kas aizsargā platformu no naida runas un dezinformācijas.
Arī ASV jūlijā nāca klajā ar asu nosodījumu, norādot, ka tā aizstāvēs amerikāņu vārda brīvību pret "ārvalstu cenzūras aktiem".
"X" jūlijā izmeklēšanu nosauca par "politiski motivētu".
Janvāra beigās Eiropas Savienība uzsāka izmeklēšanu pret "X" saistībā ar to, ka "Grok" ģenerē seksualizētus sieviešu un nepilngadīgu personu dziļviltojuma attēlus.
