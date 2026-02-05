Ir aizritējuši vairāk nekā desmit gadi, kopš Saeima pēc garām diskusijām pieņēma likumu "Par Latvijas un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs laika posmā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1991. gada 21. augustam nepamatoti ievietoto personu reabilitāciju".
Parlamenta deputāti uzskatīja, ka viņi ir izdarījuši labu darbu tiem pretošanās kustības dalībniekiem, disidentiem, cilvēktiesību aizstāvjiem, kuriem ar padomju tiesas lēmumu par viņu politiskajiem uzskatiem tika uzstādīta diagnoze šizofrēnija un kurus represēja, turot medikamentu atkarībā un izolācijā psihiatriskajās slimnīcās. Likums paredz – ja šāda piespiedu ārstēšanās noteikta ar tiesas spriedumu, tad personām jādodas uz prokuratūru, jāraksta iesniegums un jālūdz noņemt padomju laikā uzlikto diagnozi.
Minētais likums tika pieņemts 11. Saeimas laikā. Likuma tapšanas gaitā tika prognozēts, ka prokuratūra saņems vairākus desmitus iesniegumu ar lūgumiem speciālistiem atzīt, ka cilvēku piespiedu ārstēšanai ir bijuši politiski, nevis medicīniski iemesli. Taču tas nav noticis un iesaistītās personas uzskata, ka likums nav devis rezultātu. Bet pašreizējās Saeimas pārstāvji neuzskata, ka likumā būtu nepieciešamas kādas izmaiņas.
Latvijā – joprojām šizofrēniķis...
Viens no nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem ir Pēteris Lazda, kuru tieši skar šī problēma. P. Lazda, būdams Augstākās Padomes deputāts, 1991. gadā nobalsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, ir apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Viņam šogad 19. janvārī palika 90 gadu.
Pēteris Lazda uzskata, ka tas ir pazemojoši iet lūgties, lai atjaunotu savu personas cieņu un godu.
1989. gada februārī pēc Starptautiskās cilvēka tiesību organizācijas (ISHR) Frankfurtē pie Mainas iniciatīvas Psihiatru konsīlijs Štarnbergā (Vācijā) klātienē trīs dienu laikā izmeklējis Pēteri Lazdu un pieņēmis lēmumu, ka viņa personība ir psihiski līdzsvarota un tā neuzrāda nekādas pazīmes, kas liecinātu par pašreizēju vai agrāku psihisku saslimšanu. "Lazdas kunga gadījums liecina par klaju psihiatrijas ļaunprātīgu izmantošanu politiskiem mērķiem," norādījis ārstu konsīlijs.