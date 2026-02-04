Latvijas olimpiskajā delegācijā viena no smaidīgākajām un pozitīvākajām sportistēm ir distanču slēpotāja Kitija Auziņa. 

"Sajūtas ir mierīgākas nekā pirms četriem gadiem, jo ir apmēram nojaušams, ko sagaidīt, lielāka pārliecība. Ar prieku dodos izbaudīt pasākumu. Pekinā bija grūti arī tāpēc, ka kovida laiks, ierobežojumi, nebija tādas spēļu atmosfēras. Šoreiz jau ar komandas prezentācijas pasākumu bija patīkami," "Latvijas Avīzei" sajūtas raksturoja Kitija Auziņa, kurai šīs būs otrās olimpiskās spēles.

