Tuvojoties Milānas—Kortīnas Ziemas olimpiskajām spēlēm, 3. februārī tirdzniecības centrā "Domina Shopping" sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) un Sportland tika prezentēts "Komanda Latvija" sporta un brīvā laika apģērbs. Pasākums pulcēja gan sporta līdzjutējus, gan veikalu apmeklētājus, radot iespēju klātienē iepazīt Latvijas olimpiskās delegācijas vizuālo identitāti 2026. gada olimpiskajās spēlēs.
Pasākuma laikā pirmo reizi plašākai sabiedrībai tika demonstrēti "Komanda Latvija" sporta un brīvā laika tērpi, kurus Latvijas sportisti vilks 2026. gada Milānas—Kortīnas Ziemas olimpisko spēļu laikā. Kopumā tika prezentēti četri dažādi apģērbu komplekti, kas paredzēti gan sportiskām aktivitātēm, gan ikdienai un brīvā laika pavadīšanai.
"Sports ir ne tikai modē, bet jau gadiem neatņemama "Domina Shopping" sociālās atbildības sastāvdaļa, un mums tas nav tikai atbalsts aktīvam dzīvesveidam kā idejai, bet stāsts par ikdienu — par kustību, enerģiju un mērķtiecību, ko redzam arī savos apmeklētājos. Tāpēc Latvijas Olimpiskās komitejas un "Komanda Latvija" atbalstīšana mums ir apzināta un nozīmīga izvēle, un mēs ticam, ka
sports veido veselīgāku sabiedrību, iedvesmojot cilvēkus būt aktīviem, neatlaidīgiem un dzīvespriecīgiem.
Priecājamies, ka tieši Dominā varam šo stāstu izdzīvot kopā ar mūsu apmeklētājiem, turpinot ceļu uz 2026. gada Ziemas olimpiskajām spēlēm un veidojot Dominu par vietu, kur sports nav tikai notikums, bet dzīvesveids," stāsta Dina Bunce, "Domina Shopping" direktore.
LOK prezidents Raimonds Lazdiņš: "Visi ar nepacietību gaidīja brīdi, kad varēs redzēt, kā izskatīsimies Olimpiskajās spēlēs, un šis brīdis beidzot ir pienācis. Gan sportistu sociālajos tīklos, gan šodien klātienē prezentējam sporta un brīvā laika komplektus. Liels paldies "Domina Shopping" par pasākumu, Sportland par tērpu sagādāšanu un PEAK par apģērbu nodrošināšanu. Šāda sadarbība notiek pirmo reizi, un mēs priecājamies, ka viss jau ir pieejams sportistiem un apkalpojošajam personālam."
Modeļu lomā iejutās sabiedrībā labi zināmi Latvijas sportisti. Kungu tērpus demonstrēja hokejisti Kaspars Daugaviņš, Kristers Gudļevskis un Ralfs Freibergs, savukārt dāmu kolekciju — volejboliste Kristīne Kramēna, kērlingiste Katrīna Gaidule, Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas ģenerālsekretāre Janika Judeika un monobobslejiste Amēlija Kotāne.
"Komanda Latvija" jaunā tērpu kolekcija Milānas—Kortīnas 2026. gada Olimpiskajām spēlēm izceļas ar drosmīgu krāsu izvēli un izsmalcinātām detaļām.
Kolekcijas pamatkrāsa ir tumši sarkans tonis, kas simbolizē spēku un piederību Latvijai.
Savukārt baltā krāsa izmantota akcentos — aksesuāros, pogās, rāvējslēdzējos, cepurēs un apavos —, piešķirot tēlam kontrastu un eleganci. Atsevišķos elementos logo veidots tumšāk sarkanā tonī, radot smalku niansi, kas atklājas tikai vērīgākam skatītājam.
Delegācijas pārstāvjiem tiek nodrošināti dažādi apģērbu komplekti un elementi gan vēsākam, gan siltākam laikam, kurus iespējams kombinēt pēc vajadzības. Kolekcija ietver arī ziemas zābakus, sporta apavus un brīvā laika čības, lielu somu, mugursomu un jostas somiņu, kā arī aksesuārus ziemas periodam — cimdus, zeķes un cepures.
"Komanda Latvija" sporta un brīvā laika tērpu prezentācija kļuva par daļu no plašākas olimpisko notikumu sērijas t/c "Domina Shopping". Jau 30. janvārī centra centrālajā laukumā tika atklāta olimpisko parādes tērpu izstāde, kurā skatāma 12 tērpu kolekcija no 1992. gada līdz mūsdienām. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama līdz 11. februārim.
Atgādinām, ka t/c "Domina Shopping" ir Latvijas Olimpiskās komitejas sadarbības partneris un vienīgā oficiālā vieta, kur 2026. gada Milānas—Kortīnas Ziemas olimpisko spēļu laikā būs iespējams tiešraidē vērot olimpisko sacensību norisi uz lielformāta ekrāna. No 12. līdz pat 22. februārim "Domina Shopping" centrālajā laukumā apmeklētājiem būs pieejamas dažādu olimpisko sporta veidu tiešraides, tostarp arī Latvijas nacionālās hokeja izlases spēles. Latvijas
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu