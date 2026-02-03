Otrdien Ogres novada domes sēdē par Ogres novada domes priekšsēdētāju ievēlēja iepriekšējo priekšsēdētāja vietnieku Andri Krauju (NA).
Par Krauju nobalsoja 14 deputāti. Pret balsoja viens deputāts, bet atturējās divi deputāti. Domes sēdē piedalījās 17 no 23 deputātiem.
Par domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja deputātu Jāni Iklāvu (NA), kurš ir Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētājs, kā arī Finanšu un Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas loceklis un Ogresgala bērnudārza "Ābelīte" vadītājas vietnieks izglītības jomā.
Par viņa ievēlēšanu balsoja 12 deputāti, trīs bija pret, bet viens atturējās.
Opozīcijas pārstāvis Matīss Mežaks (LRA) šim amatam izvirzīja Marisu Martinsonu (LRA), taču viņš kandidatūru atsauca, norādot, ka pašreizējais domes sastāvs, viņaprāt, nav ieinteresēts ievērot labas pārvaldības principus.
Pirms balsojuma Iklāvs aicināja kolēģus izturēties cieņpilni citam pret citu un uzsvēra, ka nedrīkst pieļaut cinisma prevalēšanu pār atbildību.
Krauja bija vienīgais pretendents domes priekšsēdētāja amatam. Opozīcijas deputāte Dace Kļaviņa (JV) domes priekšsēdētāja amatam virzīja Gintu Sīviņu (NA), taču Sīviņš savu kandidatūru noraidīja.
Jau vēstīts, ka Ogres mērs Egils Helmanis (NA) publicējis īsu video uzrunu, kurā paziņo, ka nolēmis atkāpties no amata. Tajā viņš paziņoja: "Tā nu sanācis, ka esmu nokļuvis atkal slimnīcā, tādēļ esmu pieņēmis lēmumu atkāpties no amata."
Opozīcija rosināja šo jautājumu neizskatīt sasteigti un aicināja uz atklātām pārrunām par nākamā domes priekšsēdētāja kandidāta izvirzīšanu, kā arī pārvērtēt deputātu pārstāvniecību domes komitejās. Deputātu ieskatā šis bija piemērots brīdis, lai atgrieztos pie tiesiskas, caurspīdīgas un labas pārvaldības Ogres novadā, kas līdzšinējās vadības laikā neesot pilnvērtīgi nodrošināta.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu