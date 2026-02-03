Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas saņēma informāciju, ka 2025. gada beigās un šā gada sākumā Ludzas novada Kārsavā nenoskaidroti vīrieši, nodarot miesas bojājumus, trim personām centās izspiest naudas līdzekļus. Likumsargi noskaidroja iespējamās vainīgās personas, un šā gada 7. janvārī aizturēja 1989. un 1992. gadā dzimušus vīriešus, kuriem tiesa piemēroja apcietinājumu. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas uzsāka kriminālprocesu saistībā ar to, ka Ludzas novada Kārsavā 2025. gada 24. decembrī un 2026. gada 1. janvārī divi nenoskaidroti vīrieši, nodarot miesas bojājumus, trim personām — 2004., 1997. un 2003. gadā dzimušiem vīriešiem — mēģināja izspiest naudas līdzekļus. Sākotnējā informācija liecina, ka
pret vienu no vīriešiem tika pielietots šaujamierocis.
Zināms, ka no 2003. gadā dzimušā vīrieša mēģināja izspiest 4000 eiro.
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvos meklēšanas pasākumus, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Rēzeknes reģionālās nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonām noskaidroja iespējamo vainīgo personu atrašanās vietu. Šā gada 7. janvārī Kārsavā tika aizturēti 1989. un 1992. gadā dzimuši vīrieši. Jāmin, ka aizturētās personas jau iepriekš bija nonākušas Valsts policijas redzeslokā.
Likumsargi, veicot sankcionētas kratīšanas,
pie aizturētajām personām atrada dažāda kalibra munīciju un izņēma šaujamierocim līdzīgu priekšmetu.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Rēzeknes reģionālās nodaļas amatpersonas lūdza tiesu piemērot aizturētajām personām drošības līdzekli, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, ko tiesa arī piemēroja.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 152. panta otrās daļas par nelikumīgu brīvības atņemšanu, ja tā izdarīta cietušā dzīvībai vai veselībai bīstamā veidā, saistīta ar fizisku ciešanu nodarīšanu vai izdarīta personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, kā arī pēc 183. panta otrās daļas par izspiešanu un 132. panta pirmās daļas par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, ja bijis pamats baidīties, ka draudi var tikt izpildīti.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu