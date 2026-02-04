Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien NHL mačā pirmoreiz šosezon nosargāja savus vārtus neskartus un palīdzēja Kolumbusas "Blue Jackets" tikt pie uzvaras.
Kolumbusas hokejisti viesos ar 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) pārspēja Ņūdžersijas "Devils". Merzļikins atvairīja visus 24 pretinieku metienus, sasniedzot 100% atvairīto metienu rādītāju. Tā bija viņa 12. "sausā" spēle "Blue Jackets" sastāvā, kas ļāva viņam kluba vēsturē panākt trešajā vietā esošo Marku Denisu.
Latvietis tika atzīts par spēles pirmo zvaigzni.
Uzvarētāju labā divus vārtus guva Matjē Olivjē, turklāt otrais tika ieskaitīts pēc pretinieku pārkāpuma, bet vēl vienu ripu vārtos raidīja Dante Fabro.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Blue Jackets" ar 63 punktiem 55 spēlēs ir devītajā pozīcijā. Jau trešdien Kolumbusas komanda aizvadīs pēdējo spēli pirms olimpiskā pārtraukuma, savā laukumā tiekoties ar Čikāgas "Blackhawks".
