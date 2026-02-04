Trešdienas rītā pie Saeimas nama pulcējās aptuveni 20 cilvēku, aicinot politiķus rast līdzekļus onkoloģisko medikamentu kompensēšanai un nepakārtot pacientu dzīvības zemākām prioritātēm par valsts budžeta jautājumiem.
Kā novērots, Pasaules vēža dienā rīkotajā akcijā "Neatstājiet vēža pacientus bez zālēm!" pacientu tiesību aizstāvji pie parlamenta bija ieradušies ar plakātiem un simboliskiem atribūtiem, skandējot saukļus. Ar akcijas dalībniekiem aprunāties iznāca arī daži deputāti.
Saeimas deputāts Andris Bērziņš (ZZS) skaidroja, ka pašreizējos apstākļos būtu nenopietni nākamā gada budžetā solīt pacientiem lielāku finansējumu. Vēlāk viņš piebilda, ka
pastāv 90% iespējamība tomēr rast papildu līdzekļus.
Uz jautājumiem par šī gada budžeta pārskatīšanu Bērziņš atbildēja, ka vispirms jāvērtē budžeta deficīts un iespējamais finansējuma apmērs onkoloģijai.
Opozīcijas deputāte Ilze Indriksone (NA) pauda atbalstu akcijai un izteica cerību, ka onkoloģijas medikamentiem varētu atvēlēt līdzekļus, ja gada vidū notiktu budžeta pārskatīšana. Viņa atcerējās iepriekšējā sasaukuma onkoloģijas pacientu darba grupu, savukārt akcijas dalībnieki norādīja, ka tā joprojām darbojas, lai gan, pēc Indriksones teiktā, tās iniciatīvas neesot plaši dzirdamas.
Sarunās ar politiķiem protesta dalībnieki pievērsa uzmanību valsts budžeta prioritātēm, uzsverot, ka
onkoloģisko pacientu dzīvības nedrīkst novērtēt par zemu.
Viņi arī atgādināja, ka pacienti ir sabiedrības daļa — strādā, veido ģimenes un var dot ieguldījumu valsts attīstībā — un daļa no viņiem var nesagaidīt nākamo budžeta pārskatīšanu.
Biedrības "Onkoalianse" valdes loceklis Edgars Āboliņš uzsvēra, ka pacientiem būtiski zināt, vai nepieciešamās zāles būs pieejamas laikus. Viņš norādīja, ka, meklējot finansējumu pašu spēkiem, to ne vienmēr izdodas nodrošināt pietiekami ātri.
Akcijā tika izmantota arī simboliska kompozīcija — dalībnieki stāvēja virvēs, kuras turēja jaunieši alpīnistu ekipējumā, tādējādi attēlojot pacientus, kurus notur, lai tie "nenokristu". Plakātos bija lasāmi saukļi "Palīgā, krītam! Neatstājiet vēža pacientus bez zālēm!", "Politiskā bezdarbība grūž bezdibenī" un "Vēža pacientu ārstēšana 2026 — ceļš uz bezdibeni".
Protestā piedalījās arī dalībnieks Māris, kurš ar plakātu atsaucās uz konkrētiem Ministru kabineta noteikumiem, kuru dēļ viņam atteikta zāļu kompensācija. Viņš stāstīja, ka
ārstēšanos spējis turpināt, pateicoties ģimenes, draugu un "Ziedot.lv" saziedotajiem 5000 eiro.
Atbalstu akcijai izteica arī cilvēki, kuri jau saņēmuši kompensējamos medikamentus. Dalībniece Marina norādīja, ka kompensācijas kārtībā nepieciešamas izmaiņas, jo vairākus gadus situācija nav uzlabojusies, bet pacientu skaits ir liels. Viņasprāt, jāmaina prioritātes, lai cilvēki varētu saņemt vajadzīgās zāles.
"Onkoalianse" uzsver, ka pašreizējais finansējums nespēj nodrošināt pieaugošo pacientu skaitu pat jau iekļauto zāļu sarakstā, nemaz nerunājot par inovatīviem medikamentiem, kas var glābt dzīvības un uzlabot dzīves kvalitāti.
Biedrība iepriekš informējusi, ka aptuveni 5100 onkoloģijas pacientu gaida zāles, bet finansējums 58 inovatīvu medikamentu iekļaušanai kompensācijas sistēmā šogad nav paredzēts. Saskaņā ar Eiropas Farmācijas industriju un asociāciju federācijas datiem Latvijā pieejami vien 14% no Eiropas Savienībā pieejamajiem vēža medikamentiem.
