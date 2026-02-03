Vidzemē kāda sieviete kļuvusi par krāpniecības upuri un zaudējusi 27 500 eiro, informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Zane Vaskāne.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka pērnā gada rudenī sieviete internetā uzgājusi sludinājumu par it kā bezmaksas ekstrasensu seansiem veselības uzlabošanai. Sazinoties ar pakalpojuma piedāvātāju, viņai skaidrots, ka jāmaksā tikai par seansos izmantotajiem materiāliem, turklāt pēc kursa noslēguma visa samaksātā nauda tikšot atmaksāta.
Sākotnēji saziņa notikusi ar vienu personu, bet vēlāk tajā iesaistījušies arī citi cilvēki. Videozvanu laikā
sievietei stāstīts, ka nepieciešami papildu maksājumi, lai noņemtu it kā uzliktu lāstu.
Naudu cietusī sūtījusi pa daļām, izmantojot pasta pakalpojumus. 9000 eiro divos maksājumos nosūtīti vienai sievietei, savukārt vēl 18 500 eiro sešos sūtījumos – citai personai. Tādējādi kopējie zaudējumi sasnieguši 27 500 eiro.
Pēc notikušā sieviete vērsusies policijā, un par šo gadījumu sākts kriminālprocess. Likumsargi turpina skaidrot notikušā apstākļus un iesaistīto personu lomu.
Policija aicina iedzīvotājus kritiski vērtēt internetā izplatītus piedāvājumus, kuros tiek solīta bezmaksas palīdzība veselības, emocionālu vai finansiālu problēmu risināšanā. Krāpnieki bieži izmanto cilvēku uzticēšanos un bailes, piedāvājot šķietami bezmaksas seansus, par kuriem vēlāk tiek prasīta samaksa par materiāliem, rituāliem vai citiem izdomātiem pakalpojumiem, vienlaikus solot naudu atgriezt.
Tāpat policija norāda, ka šādās shēmās nereti iesaistītas vairākas personas un tiek izmantoti netipiski norēķinu veidi. Ja rodas aizdomas par iespējamu krāpšanu, iedzīvotāji aicināti nekavējoties pārtraukt saziņu un ziņot Valsts policijai.
