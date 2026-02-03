Jurkānu laulība savulaik tika uzskatīta par saskanīgu, un Jānis ar Ilzi kopā nodzīvoja vairākas desmitgades. Tomēr 2015. gadā attiecības izjuka pēc tam, kad atklājās politiķa dubultā privātā dzīve. Pēc sešiem gadiem Ilze Jurkāne atguva dzimtas uzvārdu Auzere. Tagad sieviete, atskatoties uz pieredzēto, secina, ka izšķirties vajadzēja ātrāk, vēsta žurnāls "IEVA".
Auzere uzsver, ka attiecībās nevajag vilcināties, ja tajās nav labi. Viņa savu laulību savulaik uztvērusi arī kā saikni ar Latviju un šo dzīves posmu nenožēlo, tomēr atzīst, ka lēmumu par šķiršanos varēja pieņemt agrāk. Pēc šķiršanās, viņasprāt, būtiski ir novērtēt brīvību un dzīvi bez partnera kontroles vai kritikas.
Viņa atzīst, ka laulības laikā ignorējusi brīdinājuma zīmes un izvairījusies no konfliktiem, jo jutusies emocionāli nedroši. Tagad Auzere analizē, kur bijusi pārāk piekāpīga — gan kompromisos, gan jautājumos, kas viņai bijuši svarīgi, tostarp politiskos un trimdas latviešu tematos.
Runājot par šķiršanos pēc 60 gadu vecuma, Auzere norāda, ka iespējas atrast partneri sarūk, tomēr nevajag zaudēt dzīvesprieku.
Viņa mudina pievērsties sev, kultūras dzīvei un jaunām nodarbēm.
Kā piemēru viņa min, ka sākusi dziedāt korī un domājusi arī par dejošanu, atceroties dalību Dziesmusvētkos. Viņasprāt, arī pēc šķiršanās iespējams uzplaukt un dzīvot piepildīti.
