Iekšējās drošības birojs (IDB) janvāra otrajā pusē aizdomās par bezdarbību un dienesta viltojumu, kas, iespējams, izdarīts personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, aizturēja četras Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonas, informēja VP.
Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka policisti, iespējams, apzināti nepildīja savus pienākumus un dienesta dokumentos norādīja nepatiesu informāciju, lai palīdzētu citai VP amatpersonai izvairīties no atbildības par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu.
Savukārt amatpersona, kura izraisīja satiksmes negadījumu, aizturēta aizdomās par citu policistu uzkūdīšanu uz bezdarbību — proti, likumā noteikto pienākumu nepildīšanu.
Izmeklēšanas gaitā IDB veica vairākas procesuālās darbības, kuru laikā tika atrasti un izņemti ar lietu saistīti priekšmeti.
Iesaistītajām policijas amatpersonām piešķirts personu, kurām ir tiesības uz aizstāvību, statuss. Tām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, tostarp trim noteikts aizliegums ieņemt konkrētus amatus Valsts policijā.
Iespējamais noziedzīgais nodarījums atklāts sadarbībā ar VP, kas IDB sniedza sākotnējo informāciju.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek atklāta.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu