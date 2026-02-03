Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS) pārtraukusi darba attiecības ar desmit Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, ievērojot Nacionālās drošības likuma prasības.
Slimnīcā skaidroja, ka šādās situācijās, atbilstoši Darba likumam, atlaišanas pabalsts nepienākas.
Nacionālās drošības likums nosaka, ka Krievijas un Baltkrievijas pilsoņus nedrīkst nodarbināt A, B un C kategorijas kritiskajā infrastruktūrā
vai Eiropas līmenī īpaši nozīmīgā kritiskajā infrastruktūrā, ja amats paredz piekļuvi būtiskai informācijai vai tehnoloģiskajām iekārtām. Izņēmumi iespējami vien ar atsevišķu valsts drošības iestādes atļauju. Šī norma ir spēkā kopš 2025. gada 28. jūnija.
PSKUS informē, ka darbinieki, kuru pienākumi saistīti ar piekļuvi kritiskai infrastruktūrai nozīmīgai informācijai vai iekārtām, ir apzināti un izvērtēti individuāli.
Arī Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) pēc attiecīgās normas stāšanās spēkā konstatēti vairāki darbinieki ar Krievijas vai Baltkrievijas pilsonību. Šobrīd turpinās izvērtēšana un pakāpeniska šo personu atbrīvošana, katru gadījumu vērtējot individuāli — vai konkrētais darbs saistīts ar piekļuvi kritiskai informācijai vai tehnoloģijām.
BKUS uzsver, ka darba attiecību izbeigšana ar šiem darbiniekiem slimnīcas ikdienas darbu būtiski neietekmēs un neapdraudēs tās darbības nepārtrauktību.
Savukārt Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS) nesniedza konkrētus datus par atlaisto darbinieku skaitu, taču norādīja, ka likuma prasību izpilde slimnīcas darbu un pakalpojumu nepārtrauktību neietekmē.
