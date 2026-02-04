Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles ieies gan Latvijas, gan pasaules vēsturē.  

Mums tā ir vēsturiski lielākā delegācija – 68 sportisti, bet Itālija pirmo reizi piedāvā konceptu ar vairākām oficiālām rīkotājpilsētām, atklāšanas ceremonijām četrās lokācijās, kas vienlaikus nozīmē lielus attālumus un arī maksimālu jau esošo sporta objektu izmantošanu.

Ziemā olimpieši pulcēsies 25. reizi, Milānas un Kortīnas spēles zīmīgas ar to, ka kustība iesoļojusi otrajā gadu simtā – pirmās spēles 1924. gadā risinājās Šamonī Francijā, kurās debitēja Latvija, piedaloties diviem sportistiem (Alberts Rumba ātrslidošanā un Roberts Plūme distanču slēpošanā). Līdz neatkarības zaudēšanai latvieši startēja trijās ziemas olimpiādēs un pēc atbrīvošanās no okupācijas važām 1992. gadā atgriezās sporta svētkos ar sarkanbaltsarkano karogu, ko atklāšanas ceremonijā Albērvilā stadionā ienesa olimpiskais čempions bobslejā Jānis Ķipurs.

