Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kriminālprocesā par dzelzceļa projekta "Rail Baltica" īstenošanu līdz šim nopratinājis vairāk nekā 60 cilvēku, atklājis birojs.
Izmeklēšana joprojām turpinās, un KNAB pagaidām nesniedz komentārus par to, vai kādai personai šajā procesā piešķirtas tiesības uz aizstāvību.
Ņemot vērā projekta apmēru, birojs patlaban veic lietā iegūto materiālu juridisku analīzi. Vienlaikus no iesaistītajām institūcijām tiek pieprasīta papildu informācija, kas nepieciešama izmeklēšanas virzībai.
KNAB norāda, ka izmeklēšanas ilgums lielā mērā atkarīgs arī no iesaistīto pušu sadarbības un informācijas sniegšanas operativitātes.
Izmeklēšana notiek ciešā sadarbībā ar uzraugošo prokuroru — regulāri tiekoties, puses pārrunā progresu un turpmākos soļus.
Jau ziņots, ka 2024. gada decembrī pēc pārbaudes pabeigšanas Ģenerālprokuratūra sāka kriminālprocesu par iespējamām nelikumībām "Rail Baltica" projekta īstenošanā.
Process sākts saistībā ar aizdomām, ka par projekta ieviešanu atbildīgās amatpersonas varētu būt radījušas būtiskus zaudējumus valsts budžetam, tostarp saistībā ar infrastruktūras būvniecību. 2025. gada sākumā toreizējais ģenerālprokurors Juris Stukāns Latvijas Televīzijā norādīja, ka lietā tiek analizēta arī politiķu rīcība.
Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā.
"Rail Baltica" projekts paredz izbūvēt Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, tādējādi savienojot Baltijas valstis ar pārējo Eiropas dzelzceļa tīklu. Baltijā plānots izbūvēt 870 kilometru garu 1435 milimetru platuma līniju, kurā vilcienu maksimālais ātrums varētu sasniegt 240 kilometrus stundā.
Aptauja
Vai Latvijai un Baltijai ir nepieciešams "Rail Baltica"?
