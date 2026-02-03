Ar debijas singlu "janvārī" Latvijas mūzikas scēnā sevi piesaka jauna elektroniskās mūzikas apvienība "Plūsma", ko veido aktrise Elizabete Lielmane un komponists Edgars Mākens.
"Duets radās spontāni, satiekoties teātra kafejnīcā," stāsta Edgars. "Elizabetei piemīt izcila grūva izjūta, kuru viņa prot ielikt arī vokālā, tādēļ gribējās kaut ko kopīgi izveidot."
Dziesmas teksta un mūzikas autori ir abi apvienības dalībnieki — Elizabete Lielmane un Edgars Mākens. Attēlu autore Māra Uzuliņa.
Apvienība "Plūsma" nav nejaušība. Jau vasarā plānota mini-albuma relīze.
Elizabete Lielmane ir Latvijas Nacionālā teātra aktrise, kura plašāku atpazīštamību guva pēc galvenās lomas spēlēšanas daudzsēriju filmā "Asistente".
