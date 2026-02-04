Visai skarbu atgādinājumu par to, ka iesaistīšanās politikā var nodarīt lielu kaitējumu pat veiksmīgam biznesam, saņēmis šobrīd pasaules bagātākais cilvēks un tehnoloģiju vizionārs Īlons Masks.

Ī. Masks kļuva par vienu no ietekmīgākajiem Donalda Trampa prezidenta kampaņas atbalstītājiem, aktīvi izmantojot sev piederošo sociālo tīklu "X" D. Trampa atbalstam, bet pēc Trampa ievēlēšanas pildīja ārkārtīgi īpatnēju lomu – formāli neesot valsts ierēdnim nevienā amatā, viņam ar ASV prezidenta rīkojumu uz vairākiem mēnešiem tika piešķirtas īpašas pilnvaras un tiesiskā imunitāte darbībām, kas ļautu samazināt pārmērīgo birokrātiju, tiesisko regulējumu un valsts izdevumus. Tieši šādā ampluā viņš kļuva skandalozi slavens, ielaužoties virknē ASV valsts iestāžu un paziņojot, ka tās ir slēgtas, bet viss personāls – atlaists. Savukārt Eiropā Ī. Masks kļuva slavens ar galēji labējo partiju atklātu atbalstu Eiropas Savienībā un virkni skandalozu izteikumu par Eiropas Savienību un tās politiku, tādiem kā "Eiropas Savienība būtu jālikvidē", ES ir "nedemokrātiska birokrātija" un tās digitālie likumi ir uzbrukums "runas brīvībai". Pēc dažiem mēnešiem un augot viņa darbības radītajām pretrunām un konfliktiem ar pašu D. Trampu un viņa administrācijas locekļiem, Masks savu politisko darbību izbeidza.

