Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš ("Sarauj, Latgale!") joprojām neatklāj, vai viņam piešķirta pielaide valsts noslēpumam, norādot, ka šāda informācija ir ierobežotas pieejamības.
Politiķis pauda, ka jautājumi par pielaides piešķiršanu vai nepiešķiršanu esot adresējami Valsts drošības dienestam (VDD), kas ir atbildīgs par šo atļauju izsniegšanu.
Viņš atkārtoti uzsvēra, ka "visa sarakste ar VDD, visi lēmumi no VDD puses ir ierobežotas pieejamības informācija", tādēļ ar šiem jautājumiem viņš aicina vērsties dienestā.
Vaicāts, vai varētu atkāpties no amata gadījumā, ja pielaide netiktu piešķirta,
Elksniņš aicināja "neminēt kafijas biezumos".
Līdz šim publiski zināms, ka pielaide nav piešķirta Jūrmalas mēram Gatim Truksnim (LZP), kurš no amata atkāpās pats, kā arī Rēzeknes domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam ("Kopā Latvijai"/LPV). No viņa atkāpšanos pieprasa viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV). Ja Bartaševičs nepiekritīs atkāpties, viņam piecu darbdienu laikā ministram jāiesniedz rakstveida paskaidrojums, pēc kura saņemšanas ministrs pieņems lēmumu.
Bartaševica vietnieks un partijas valdes loceklis Aleksejs Stecs ("Kopā Latvijai"/LPV) pirmdien norādīja, ka situāciju drīzumā plānots apspriest frakcijas sēdē. "Lēmumu pieņemsim koleģiāli," viņš sacīja, atbildot uz jautājumu, vai frakcija varētu mudināt mēru atkāpties.
Vairākiem pašvaldību vadītājiem pielaides valsts noslēpumam izsniegtas uz saīsinātu, nevis pilnu piecu gadu termiņu.
Likums nosaka septiņus gadījumus, kad personai var liegt pieeju valsts noslēpuma objektiem. Piemēram, pielaidi nevar piešķirt, ja personas rīcībspēja ir ierobežota likumā noteiktajā kārtībā. Tāpat tā netiek izsniegta personām, kuras bijušas PSRS vai kādas ārpus NATO un Eiropas Savienības esošas valsts drošības dienestu darbinieki vai aģenti.
Pieeju valsts noslēpumam liedz arī personai, "par kuru pārbaudes gaitā ir konstatēti fakti, kas dod pamatu apšaubīt tās uzticamību un spēju saglabāt valsts noslēpumu", kā arī personai, kurai konstatēti psihiski vai uzvedības traucējumi, tostarp saistībā ar alkohola vai narkotiku lietošanu.
Aptauja
Par kādu saturu LASI.LV būtu gatavs maksāt?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu