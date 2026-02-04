Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) otrdien nosodīja Krieviju par necilvēcīgu izturēšanos pret opozīcijas līderi Alekseju Navaļniju un nelikumīgu viņa ieslodzīšanu 2021. gadā.
Navaļnijs nenoskaidrotos apstākļos nomira 2024. gada 16. februārī cietumā Krievijas ziemeļos. Opozicionāra ģimene un līdzgaitnieki uzskata, ka viņš tika noslepkavots.
ECT konstatēja, ka Navaļnija aizturēšana pamatojās uz "nosacīta cietumsoda aktivizēšanu" par 2014. gadā Navaļnijam izvirzīto apsūdzību krāpšanā un naudas atmazgāšanā, ko ECT jau iepriekš nosodīja kā netaisnīgu. Tiesa secināja, ka Navaļnijs ieslodzījumā cieta no ļaunprātīgas izturēšanās, neņemot vērā viņa veselības stāvokli, labklājību un cieņu. Tiesa norādīja, ka šāda izturēšanās uzskatāma par necilvēcīgu un pazemojošu.
Vienā soda izciešanas kolonijā Navaļnijam tika noskūta galva, viņš "tika pakļauts pastāvīgais videonovērošanai un viņam tika liegts miegs, veicot drošības pārbaudes ik stundu vai ik pēc divām stundām", norādīts tiesas lēmumā.
Navaļnijs savulaik pats iesniedza sūdzību ECT, kas 2021. gada februārī vērsās pie Maskavas ar lūgumu nekavējoties atbrīvot Navaļniju. Pēc viņa nāves tiesa pilnvaroja viņa atraitni Jūliju Navaļnaju turpināt tiesvedību viņa vārdā.
Tiesa uzdeva Krievijai atlīdzināt zaudējumus 26 000 eiro apmērā. Taču Maskava pēc 2022. gada atkārtotā iebrukuma Ukrainā izstājās no Eiropas Padomes, kuras sastāvā ir arī ECT. Tiesa apgalvo, ka Krieviju joprojām var saukt pie atbildības par pārkāpumiem, kas izdarīti pirms tam.
Maskava ir vairākkārt ignorējusi ECT lēmumus, tostarp laikā, kad tā vēl bija Eiropas Padomes locekle.
KONTEKSTS
Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs tika aizturēts 2021. gada janvārī, atgriežoties no Vācijas, kur viņš ārstējās pēc Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) aģentu organizētā noindēšanas mēģinājuma. Tā paša gada februārī Navaļnijam tika piespriests divarpus gadu ilgs cietumsods par viņam 2014. gadā piespriestā nosacītā cietumsoda noteikumu šķietamu pārkāpšanu, ārstējoties Vācijā. Nākamā gada martā viņam piesprieda vēl deviņus gadus ieslodzījumā par "krāpšanu" un "necieņu pret tiesu". Navaļnijs bija apsūdzēts arī ekstrēmismā. 2024. gada 15. vai 16. februārī Navaļnijs miris kolonijā Harpas ciematā.