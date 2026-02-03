Lai arī ilgstošais sals Daugavā izveidojis biezu ledus kārtu, Rīgas pašvaldības policija (RPP) brīdina, ka pilsētas centrā pie tiltiem ledus joprojām ir nedrošs, informēja RPP galvenā komunikācijas speciāliste Ieva Lukaža-Apalupa.
Policija skaidro, ka spēcīgās straumes dēļ zem tiltiem ledus veidojas nevienmērīgs un var rasties izskalojumi zem ledus. Šādās vietās ielūstot, straume var cilvēku ieraut zem ledus, būtiski samazinot izredzes izglābties, tāpēc pārvietošanās pa ledu pie tiltiem ir stingri aizliegta.
RPP novērojusi, ka iedzīvotāji mēdz uz ledus doties arī lielākās grupās, tā palielinot slodzi uz ledu un ielūšanas risku tajā.
Likumsargi aicina ievērot drošības noteikumus un uzturēties uz ledus tikai vietās, kur tas ir atļauts.
Aizliegums atrasties uz ledus atcelts vairākos Daugavas posmos Rīgā — no Pils laukuma 3 līdz Kaļķu ielai 1, no Grēcinieku ielas 34 līdz 13. janvāra ielai 33, no Lastādijas ielas 2 līdz Krasta ielai 1, no Krasta ielas 1D līdz Saulrieta krastmalai 43, kā arī no Saulrieta krastmalas 47 k-1 līdz Latgales ielai 324D.
Vienlaikus joprojām spēkā ir aizliegums atrasties uz ledus tuvāk par 50 metriem no tiltiem un pārvadiem.
Par šī aizlieguma neievērošanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.
