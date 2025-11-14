Valsts drošības dienests (VDD) piektdien rosinājis prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret Rīgas domes deputātu un partijas "Stabilitātei!" līderi Alekseju Rosļikovu (S) par mērķtiecīgu naida un nesaticības kurināšanu starp latviešiem un krieviem, aģentūru LETA informēja dienests.
Dienests kriminālprocesu pret Rosļikovu sāka saistībā ar viņa izteikumiem šā gada 5. jūnija Saeimas sēdē, tobrīd Rosļikovam ieņemot Saeimas deputāta amatu. 5. jūnija Saeimas sēdē tika lemts par lēmuma projekta "Deklarācija par padomju okupācijas režīma noziedzīgi īstenoto rusifikāciju Latvijā un tās lingvistisko seku novēršanu" tālāku virzīšanu.
Toreizējais Saeimas deputāts Rosļikovs runā no Saeimas tribīnes iestājās pret šo deklarāciju, mērķtiecīgi paužot maldinošu informāciju par tās mērķi, proti, ka deklarācija it kā paredz pilnīgu aizliegumu publiskajā telpā un mājsaimniecībās runāt krievu valodā, kas neatbilst patiesībai, atzīmē VDD.
VDD vērtējumā, Rosļikovs pauda arī citus manipulatīvus izteikumus, kas vērsti uz neapmierinātības, aizvainojuma un protesta noskaņojuma veicināšanu Latvijā dzīvojošajos krievos pret Latvijas valsti un latviešu tautu. VDD vērtējumā, Rosļikova runa kopumā bija vērsta uz naida un nesaticības izraisīšanu starp latviešiem un krieviem.
Pēc šīs runas 5. jūnijā Rosļikovu parlamentāriešu vairākums izslēdza no parlamenta sēžu zāles. Viņš Saeimas tribīnē paaugstinātā balss tonī pauda, ka krievvalodīgie arī ir stāvējuši barikādēs kopā ar latviešiem. Viņš uzdeva retoriskus jautājumus, kas tiks izdomāts nākamajiem krievvalodīgajiem - "atsevišķi rezervāti, likums, ka krievvalodīgie nevar savu bērnu saukt noteiktā vārdā, jo tas ir krieviskots".
Rosļikovs arī norādīja, ka ar dažādiem likumiem un lēmumiem valsts esot "bombardējusi mūsu ģimenes", ar to domājot krievvalodīgās ģimenes. Viņš uzsvēra, ka Latvijā liela daļa iedzīvotāju ir krievi, kas ik dienas mājās runā krieviski, bet arī piedalās valsts attīstībā, tādēļ bez viņiem valsts nevarēs attīstīties. Uzrunas beigās krieviski izsaucās "Mēs esam vairāk! Krievu valoda - mūsu valoda!", kā arī parādīja rupju žestu ar rokām. Par to tika pieņemts lēmums viņu izslēgt uz šo sēdi un izraidīt no zāles.
Rosļikovam bija piemēroti vairāki drošības līdzekļi - liegums izbraukt no valsts un aizliegums mainīt dzīvesvietu.
Rosļikovs patlaban vairs nav parlamenta deputāts, jo ievēlēts Rīgas domē.
