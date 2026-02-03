Olga un Kaspars Kambalas televīzijas šovā "Slavenības. Bez filtra" pievērsušies jaunam izaicinājumam – modernajām dejām. Viņu izvēle krita par labu rumbai, kas, lai gan izceļas ar savu lēno tempu, ir viens no emocionāli piesātinātākajiem deju veidiem, ļaujot partneriem spilgti nodemonstrēt savstarpējo jūtu ķīmiju.
Šīs nodarbības iniciatore bija Olga, cerot, ka jauna kopīga aizraušanās dāvās attiecībām svaigu enerģiju un palīdzēs abiem vēl vairāk satuvināties. Nonākot studijā, pāri pārsteidza patīkama satikšanās – pasniedzējs izrādījās sens Olgas paziņa, kuru viņa nebija redzējusi kopš bērnības. Olga neslēpa emocijas: "[Deju] skolotājs ir mūsu ģimenes draugs. Īsāk sakot, es viņu vēl atceros, kad viņam bija vēl deviņi gadi."
Uz trenera jautājumu par to, ko tieši laulātie vēlas sasniegt deju zālē, atbilde bija lakoniska: "Mūsu mērķis ir dejot!" Pirms vēl sākās oficiālā apmācība, Olga demonstrēja savu prasmi tverkā, kas izsauca pedagoga sarkastisku vaicājumu: "Jums ir kāda pieredze, izņemot tverku?"
Reaģējot uz jautājumu, Kaspars kavējās atmiņās par savu bērnību pirms četriem gadu desmitiem, kad Jelgavas skolēnu svētku ietvaros viņš apguva tautas dejas. Tāpat pāris piebilda, ka savulaik nedaudz iemēģinājuši spēkus arī modernajās dejās.
Vispirms Kambalas koncentrējās uz bāzes elementiem un sava ķermeņa plastikas apzināšanu, bet vēlāk jau pārgāja pie nopietnākas tehnikas un specifisku deju soļu kombināciju slīpēšanas.
VIDEO skaties: 1188play!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu