Lai palīdzētu iedzīvotājiem, kuri aukstajā sezonā pieaugošo energoresursu izmaksu dēļ var saskarties ar grūtībām laikus segt rēķinus, SIA "Rīgas nami" nolēmusi dzīvokļu īrniekiem nepiemērot līgumsodus un nokavējuma procentus par īri, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, informēja uzņēmumā.
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) norāda, ka līdzīgu pieeju ievēros arī citas pašvaldības kapitālsabiedrības, kas darbojas komunālās saimniecības jomā.
Nokavējuma procentu un līgumsodu aprēķināšana par "Rīgas namu" pakalpojumiem tiks pārtraukta, sākot ar janvāra rēķiniem.
Šie atvieglojumi būs spēkā līdz 30. jūnijam.
Lēmums attiecas uz īres un apsaimniekošanas līgumiem ar fiziskām personām.
Uzņēmuma "Rīgas nami" pārziņā ir vairāk nekā 7000 pašvaldībai piederošu sociālo un dzīvojamo dzīvokļu. Uzņēmumā norāda, ka līdz šim būtiski kavēto maksājumu īpatsvars bijis salīdzinoši zems — aptuveni 4% no visiem rēķiniem.
"Rīgas nami" 2024. gadā strādāja ar 27,5 miljonu eiro apgrozījumu un 178 650 eiro zaudējumiem. "Rīgas namu" pamatkapitāls ir 109,6 miljoni eiro, uzņēmuma īpašniece ir Rīgas pašvaldība.
Jau iepriekš ziņots, ka, lai atvieglotu iedzīvotāju finansiālo slogu, no šā gada 1. janvāra līdz 31. maijam arī uzņēmums "Rīgas siltums" nepiemēros līgumsodus gadījumos, ja kavēti maksājumi par piegādāto siltumenerģiju laika posmā no 2025. gada decembra līdz 2026. gada aprīlim.
Par nokavējuma procentu nepiemērošanu informējis arī uzņēmums "Rīgas namu pārvaldnieks" un "Rīgas ūdens".
Aptauja
Kādu maksimālo īres maksu (par m2) būtu gatavs maksāt par dzīvokli Latvijas reģionos, ja miteklis atbilstu visām jūsu prasībām?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu