Janvāra beigās Aizkraukles novada Klintaines un Iršu pagastā tika aizturētas trīs personas, kuras saistītas ar nelegālo cigarešu apriti. Aizturēšanas laikā likumsargi konstatēja un izņēma 110 000 cigarešu ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām. Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas uzsākušas kriminālprocesu, ziņo VP.
2026. gada 30. janvārī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas kopā ar Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienesta amatpersonām izmantoja operatīvo informāciju saistībā ar nelikumīgu akcīzes preču apriti.
Aizkraukles novada Klintaines un Iršu pagastā likumsargi noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī aizturēja trīs vīriešus — dzimušus 1988., 1977. un 1998. gadā. Policijas rīcībā ir informācija, ka personas ir Daugavpils valstspilsētas iedzīvotāji.
Likumsargi izņēma 110 000 cigarešu ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām.
Uzsāktajā kriminālprocesā turpinās izmeklēšana un aizturētie vīrieši tika ievietoti īslaicīgās aizturēšanas vietā. Jāmin, ka aizturētie vīrieši sniedz sadarbību izmeklēšanas procesā.
Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā, vai par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
