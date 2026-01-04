Baltijas jūrā netālu no Liepājas šonedēļ bojāts optiskais kabelis, Valsts policija sākusi kriminālprocesu un identificēts aizdomās turamais kuģis, informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Simona Grāvīte.
Informācija par kādam privātuzņēmumam piederoša optiskās šķiedras kabeļa bojājumu saņemta no Lietuvas. Incidents noticis Latvijas teritoriālajos ūdeņos 2. janvārī.
Kā informē Grāvīte, noskaidrots, ka iespējamais vainīgais ir kuģis, kas saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku Krasta apsardzes dienesta izanalizēto informāciju ir virzījies virs neaktīva kabeļa un tad mainījis kursu uz aktīvo - nu jau bojāto - kabeli.
Šovakar Valsts policijas darbinieki sadarbībā ar Krasta apsardzes dienestu un citiem iekšlietu dienestiem esot uzkāpuši uz aizdomās turētā kuģa, kas šobrīd atrodas Liepājas ostā.
Šobrīd kuģis vai tā apkalpe nav aizturēta, viņi sadarbojas ar policiju un turpinās aktīvs darbs apstākļu skaidrošanai, informē Grāvīte.
Saistībā ar notikušo Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 187. panta pirmās daļas - par publiskā elektronisko sakaru tīkla vada vai tā iekārtas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu.
Kriminālprocesa izmeklēšana notiek sadarbībā ar prokuratūru, izmeklēšanu veic Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvalde.
Sakaru kabeļa bojājums nav ietekmējis patērētājus Latvijā.
Jau vēstīts, ka Somijas telekomunikāciju uzņēmums "Elisa" 31. decembra rītā konstatēja kabeļa bojājumu un par to ziņoja Somijas varasiestādēm.
Somijas robežsardzes patruļkuģis un helikopters aizdomās turēto kuģi fiksēja Somijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un tika konstatēts, ka kuģa enkurs ir nolaists jūrā.
Somijas robežsardze lika kuģim apstāties, pacelt enkuru un doties uz Somijas teritoriālajiem ūdeņiem. Pašlaik kuģis atrodas Kantvikas ostā.
"Elisa" paziņojusi, ka bojātā kabeļa dēļ uzņēmuma klientiem ne Somijā, ne Igaunijā nav radušies sakaru traucējumi.
LETA jau ziņoja, ka 2025. gada 26. janvāra agrā rītā Baltijas jūrā tika bojāts VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) zemūdens optisko šķiedru kabelis posmā Ventspils-Gotlande. Kabelim bojājums tika konstatēts Zviedrijas ekonomiskajos ūdeņos aptuveni 130 kilometrus no Latvijas piekrastes.
Saistībā ar kabeļa bojāšanu Zviedrijas varasiestādes bija aizturējušas zem Maltas karoga kuģojošo sauskravu kuģi "Vezhen".
Kuģa īpašnieks "Navigation Maritime Bulgares" noliedza apzinātu kabeļa sabojāšanu, kā arī Zviedrijas prokuratūra vēlāk noraidīja sabotāžas iespējamību kabeļa bojājumā un paziņoja, ka atbrīvo "Vezhen", vienlaikus gan atzīstot, ka tas izraisīja šo bojājumu.
Zviedrijas prokurors Matss Ljungkvists skaidroja, ka kabeļa bojājumu izraisīja nelabvēlīgu apstākļu kombinācija - laika apstākļi, nepilnības aprīkojumā un kuģniecības zināšanu trūkums.
LVRTC jūras optiskā kabeļa bojājuma novēršana izmaksājusi teju 500 000 eiro.
