Šī gada pirmajos astoņos mēnešos Latvijas lielāko banku klienti krāpniekiem zaudējuši 7,8 miljonus eiro, liecina Finanšu nozares asociācijas apkopotie dati. Kopumā reģistrēti 4496 gadījumi, kad cilvēki paši apstiprinājuši maksājumus krāpniekiem. Par krāpnieku aktualitātēm un to kā sevi pasargāt, 360TV Ziņas iztaujāja drošības ekspertu Elvisu Strazdiņu.
Visbiežāk upuri kļuvuši par telefonkrāpniekiem, kuri izmānījuši vairāk nekā 4,2 miljonus eiro 2430 gadījumos. Tāpat strauji pieaug investīciju krāpšanas – konstatēti 1639 gadījumi, kuros zaudēti gandrīz 3 miljoni eiro. Vēl 427 gadījumos cietuši no cita veida krāpšanas, zaudējot vairāk nekā pusmiljonu eiro.
Vienlaikus bankas un iedzīvotāji kopīgiem spēkiem spējuši novērst pat vairāk krāpšanas mēģinājumus nekā izdevušos – gandrīz 12 tūkstošus par kopumā 8,2 miljoniem eiro. Visvairāk apturēti investīciju krāpšanas gadījumi, bet daudz novērsti arī telefonkrāpšanas mēģinājumi.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, situācija joprojām ir nopietna – toreiz tika izkrāpti 15,5 miljoni eiro. Lai gan kopējie zaudējumi ir samazinājušies, dati rāda, ka krāpnieki kļūst arvien radošāki, bet bankām un klientiem nākas būt arvien modrākiem.
