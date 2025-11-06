Tuvojas svētku laiks, un krāpnieki nesnauž. 360 TV Ziņas kopā ar drošības ekspertu Elvisu Strazdiņu šodien apkopoja aktuālākos veidus, kā negribot var nākties šķirties no savas sūri grūti nopelnītās naudas.
Viens no vieglākajiem veidiem, kā pašlaik iekrist neliešu izliktajās lamatās, ir tā dēvēta Smart-ID krāpšana, kas šobrīd izplatās gluži kā lavīna. Tā notiek ar īsziņas palīdzību un tekstu, ka jūsu Smart-ID beidzies reģistrācijas termiņš un to nepieciešams atjaunot. Turpat arī saite, ar kuras palīdzību jāatjauno dati.
Drošības eksperts Elviss Strazdiņš skaidro: “Tad tu autentificējies it kā, īstenībā tu aizsūti krāpniekam savus datus, un viņš autentificējas īstajā bankā. Tālāk, ja tu apstiprini ar Smart-ID viņa autentifikāciju, viņš ieiet bankā un sagatavo maksājumu par summu, kas ir viss tavs konts principā.”
Jāņem vērā, ka uzmanīgam jābūt arī tad, ja naudas kontā nav – krāpnieki, iegūstot piekļuvi jūsu bankas kontam, var paņemt neskaitāmus nebanku aizdevēju kredītus, ievelkot jūs tūkstošiem eiro lielos parādos.
Vēl kāda interesanta krāpšana, kas upuri var apdraudēt ne tikai finansiāli, bet potenciāli var pat padarīt par apsūdzēto – identitātes zagšana, lai bez jūsu ziņas atvērtu bankas kontus. Krāpnieki ar sludinājumu palīdzību meklē lētticīgos, kas gatavi par 200 eiro pozēt videozvana laikā, vienlaikus demonstrējot savus dokumentus.
Elviss Strazdiņš paskaidro, kas var notikt, kārojot šādu vieglu peļņu:” Tas, ko īstenībā viņi dara – videozvana videoierakstu laiž Payser un citu banku verifikācijām. Tur ir jāgroza galva, jāparāda dokumenti, lai apliecinātu, ka tas esi tu. Patiesībā tas viss notiek Telegram zvana laikā, viņi tev saka, ko tā platforma prasa, un viņi tavā vārdā atver Payseras kontus.”
Tuvojoties melnajai piektdienai un ziemassvētkiem, krāpnieki koncentrēsies uz interneta veikalu krāpšanām. Visdrošāk ir iepirkties jau pārbaudītās vietās, taču, pirms kādam pārskaitāt naudu, noteikti izdariet visu, kas ir jūsu spēkos, lai pārliecinātos, ka veikals ir īsts.
Elviss Strazdiņš iesaka: “Izmantojiet viena maksājuma kartes. Ja jūsu bankas tādas nepiedāvā, tad var nobloķēt internetbankas maksājumus, bet, kad grib iepirkties, tad atbloķē internetmaksājumus, samaksā un tad atkal nobloķē. Un nekad neturi kontā, kas piesaistīts kartei, vairāk naudas, nekā tu vari atļauties pazaudēt.”
Pats galvenais - ne uz mirkli nezaudēt modrību, tas ir viens no pirmajiem drošības ekspertu padomiem, jo krāpnieku lamatās visvieglāk iekrist brīdī, kad steidzaties, vienlaikus darāt ko citu, vai vienkārši ir slinkums iedziļināties. Tieši to mirkli veiksmīgi izmanto krāpnieki!
VIDEO: