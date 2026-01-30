Lai ziemas mēnešos atvieglotu iedzīvotāju finansiālo slogu, no šā gada 1. janvāra līdz 31. maijam Rīgas siltums nepiemēros līgumsodus gadījumos, ja kavēti maksājumi par piegādāto siltumenerģiju laika posmā no 2025. gada decembra līdz 2026. gada aprīlim. Par to informēja uzņēmuma Stratēģiskās komunikācijas daļas vadītājs Ivo Valdovskis.
Vienlaikus līdz 31. maijam uzņēmums ļaus bez līgumsoda norēķināties arī par parādiem, kas uzkrājušies iepriekšējos periodos. Samaksājot rēķinu, iepriekš aprēķinātais līgumsods tiks dzēsts.
Iepriekš ziņots, ka Rīgas pašvaldības izpilddirektors Jānis Lange aicinājis pašvaldības uzņēmumus līdz apkures sezonas beigām nepiemērot soda procentus par kavētiem maksājumiem. Šāds lēmums saistīts ar janvārī piedzīvoto stipro salu un straujo siltumenerģijas patēriņa pieaugumu.
Rīgas siltums prognozē, ka Rīgā siltumenerģijas patēriņš janvārī varētu pieaugt par 59%. Uzņēmumā norāda, ka
šis janvāris ir aukstākais pēdējo 15 gadu laikā un otrs aukstākais janvāris uzņēmuma darbības vēsturē.
Par līgumsodu nepiemērošanu jau iepriekš paziņojis arī pašvaldības uzņēmums "Rīgas ūdens". Arī tas līdz maija beigām nepiemēros soda procentus par kavētiem maksājumiem par ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
Atvieglojums attieksies uz rīdziniekiem, tostarp daudzdzīvokļu māju un privātmāju iedzīvotājiem, par pakalpojumiem no šā gada 1. janvāra.
Vienlaikus uzņēmums aicina iedzīvotājus norēķināties savlaicīgi, lai neveidotos parādi, un norāda, ka aprīlī tiks izvērtēta situācija, lemjot par iespēju atvieglojumus pagarināt.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu