Portāla 1188.lv sarunu raidījumā "Un tā tas sākas" viesojās bijušais maksātnespējas administrators un kino un teātra personība Andris Daugaviņš. Sarunas laikā viņš atklāja, kāpēc, neraugoties uz aktīvu darbību kino un uz skatuves, joprojām sevi nesauc par aktieri. Daugaviņš arī pastāstīja, kādu apzīmējumu uzskata par visatbilstošāko savai radošajai darbībai.
“Pēc profesijas es esmu jurists, bet ar to jau divus gadus nenodarbojos. Es sevi par aktieri joprojām neuzskatu, jo tā nav profesija. Bet, ņemot vērā, ka mani faktiskie ienākumi ir no šīs darbības, it kā vajadzētu būt. Vairāk es gan sevi saucu par izklaidētāju, jo ir ne tikai filmas, bet arī viena izrāde un pasākumi, ko kādreiz novadu. Mēģinu izklaidēt cilvēkus, ” stāstīja Andris Daugaviņš.
Intervijā Andris Daugaviņš ne vien atklāti atbildēja uz jautājumu, vai uzskata sevi par aktieri, bet arī atzina, ka slava nekad nav bijusi iemesls, kāpēc viņš pievērsies šai nodarbei. Vienlaikus viņš neslēpj – ir patīkami, kad cilvēki uz ielas viņu atpazīst.
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