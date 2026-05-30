Saskaņā ar CSDD reģistrēto transportlīdzekļu datiem šogad no janvāra līdz maijam Ķīnas elektroauto zīmolu automobiļu skaits Latvijā pieaudzis par 22%, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2025. gadā. Šajā pašā laikā Ķīnā ražoto elektroauto reģistrācijas Latvijā veidojušas jau gandrīz 20% no visiem reģistrētajiem elektroauto, palielinot tirgus daļu par 5,3 procentpunktiem. Arī bankas "Citadele" dati apstiprina pieaugumu — finansēto Ķīnas elektroauto īpatsvars Latvijā 2026. gada pirmajos piecos mēnešos pieaudzis līdz 36%, informē AS "Citadele banka".
Vienlaikus kopējais reģistrēto elektroauto skaits Latvijā sarucis par 12%, kas norāda, ka šobrīd tirgus attīstību lielā mērā virza tieši Ķīnas ražotāji.
Raugoties no finansēšanas perspektīvas, Citadele Leasing joprojām bijis Ķīnas elektroauto segmenta līderis Latvijā. Proti, 2025. gadā līzings finansēja 31,7% no visiem Latvijā reģistrētajiem Ķīnas elektroauto, savukārt 2026. gadā no janvāra līdz maijam šis īpatsvars pieaudzis līdz 36%. Turklāt no visiem Citadeles finansētajiem elektroauto šogad lielāko daļu veidojis ražotājs BYD, nostiprinot savas pozīcijas arī finansēšanas segmentā kopumā.
Citadele Leasing vadītājs Latvijā Pēteris Plaudis uzsver: "Pērnā gada rudenī pieprasījums pēc elektroauto būtiski saruka, ko lielā mērā ietekmēja arī EKII atbalsta programmas noslēgums, beidzoties atvēlētajam atbalsta apjomam. Šobrīd raugāmies optimistiski un sagaidām, ka tirgus atgūs izaugsmi līdz ar līdzfinansējuma programmas atjaunošanu un paplašināšanu. Vienlaikus redzam, ka gan privātpersonas, gan uzņēmumi arvien rūpīgāk izvērtē transportlīdzekļa kopējās izmaksas un biežāk izvēlas ekonomiskākus, energoefektīvākus un ikdienā prognozējamākus risinājumus, kas noved pie lēmuma par elektroauto iegādi."
Tikmēr Inchcape Motors Latvia BYD pārdošanas vadītājs Edijs Keisters norāda, ka pircēju izvēli par labu jaunākās paaudzes elektroauto zīmoliem ietekmē vairāki faktori: "Pircēji šobrīd arvien vairāk izvērtē ne tikai automobiļa iegādes cenu, bet arī tehnoloģijas, aprīkojumu, energoefektivitāti un kopējās ekspluatācijas izmaksas. BYD gadījumā redzam, ka klienti novērtē globāla elektroauto un jauno enerģiju tehnoloģiju līdera piedāvājumu, kur vienlaikus apvienota pieejamība, kvalitāte, modernas tehnoloģijas un plašs modeļu klāsts dažādām vajadzībām. Tas ļauj BYD uzrunāt gan privātos klientus, gan uzņēmumus, kuri meklē prognozējamu, efektīvu un konkurētspējīgu mobilitātes risinājumu. Un noteikti arī šeit jāpiemin BYD automašīnu pieejamība Latvijas reģionos, esam pirmie kuriem ir izdevies piesaistīt pārdošanas un servisa partnerus gan Latgalē, gan Kurzemē, kas veicina pārliecību klientos, ka BYD ir šeit uz palikšanu."
Izstumj tirgus līderus; populārākais zīmols — BYD
Saskaņā ar bankas "Citadele" novērojumiem Ķīnas autoražotāju vidū vērojama strauja līderu maiņa. Ja vēl 2025. gada pirmajos piecos mēnešos lielākais reģistrāciju skaits bija ražotāja Jeb Great Wall Motor automobiļi, tad šogad pārliecinošā līderpozīcijā izvirzījies BYD, reģistrāciju skaitu vairāk nekā trīskāršojot. Tikmēr vairāki iepriekš dominējošie zīmoli, piemēram, Lynk & Co un Dongfeng, zaudējuši tempu, savukārt Jeb Great Wall Motor piedzīvojis straujāko kritumu.
Turpina P. Plaudis: "Tirgū iezīmējas skaidra tendence — pirmā viļņa Ķīnas auto zīmoli pakāpeniski zaudē savas pozīcijas, kamēr jaunākie spēlētāji ar plašāku modeļu piedāvājumu un konkurētspējīgāku cenas un kvalitātes attiecību strauji pārņem tirgu. Piemēram, Latvijā pirmo reizi parādījies Xpeng, kas ar modeļiem G6 un G9 mērķē uz premium segmentu. Savukārt būtiskāko ietekmi uz tirgu šobrīd atstāj BYD izaugsme, īpaši ar modeli SEALION 7."
Ķīnas elektroauto izaugsme turpināsies
"Pavisam nesen izstādē "Auto 2026" BYD prezentēja jauno BYD ATTO 3 EVO — līdz šim tehnoloģiski progresīvāko modeli segmentā līdz 40 000 eiro, kas jau šobrīd nostiprina savas pozīcijas kā viens no konkurētspējīgākajiem piedāvājumiem tirgū. Vienlaikus tas iezīmē tikai nākamo posmu BYD attīstībā Eiropā un Latvijā. Tuvākajā laikā BYD modeļu piedāvājums Latvijā turpinās paplašināties, aptverot arī septiņvietīgus modeļus, kā arī luksusa klases automobiļus. BYD ilgtermiņa redzējums skaidri apliecina zīmola ambīcijas kļūt par vienu no vadošajiem ilgtspējīgas mobilitātes risinājumu nodrošinātājiem ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā," norāda Edijs Keisters.
Tikmēr Citadele Leasing prognozē, ka turpmāk pieprasījumu turpinās veicināt uzņēmumu autoparku atjaunošana, sezonalitāte, kā arī pieaugošā interese par efektīvākiem mobilitātes risinājumiem, ņemot vērā degvielas cenu svārstības un Latvijā apstiprinātā jaunā atbalsta programma iedzīvotājiem videi draudzīgu transportlīdzekļu iegādei.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu