Neauglība skar arvien vairāk sieviešu visā pasaulē, un tuvāko desmit gadu laikā neauglīgo sieviešu skaits varētu sasniegt 80 miljonus, liecina medicīnas žurnālā “The Lancet” publicētais pētījums.
Zinātnieki norāda, ka sievietes atliek bērna radīšanu uz arvien vēlāku laiku, tādēļ palielinās neauglības risks. Tas visvairāk skar sievietes vecumā no 35 līdz 49 gadiem. Viņām ir arī paaugstināts spontānā aborta risks, bet mākslīgās apaugļošanas metodes bieži vien nav pietiekami efektīvas, lai tiktu pie mazuļa.
Neauglība kļuvusi par sevišķi aktuālu problēmu turīgo valstu sabiedrībā, kur sievietes arī pēc 40 gadu vecuma nereti cenšas tikt pie bērna. Pētnieki norāda, ka šo jautājumu nevar risināt tikai ar medicīniskām metodēm; nepieciešamas pārmaiņas arī sabiedrības attieksmē. Turklāt neauglība nav tikai sieviešu problēma, tā skar arī daudzus vīriešus.
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