Kanālā TV24 katru sestdienu skatītājiem pieejams diskusiju raidījums "Nacionālo interešu klubs", kurā tiek apspriestas aktuālas politiskās, sabiedriskās un drošības tēmas, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas nacionālajām interesēm un valsts ilgtspējai. Raidījuma vadītājs, žurnālists Romāns Meļņiks ir ar ilgu gadu pieredzi TV žurnālistikā, radio, politoloģijā, kā arī uzņēmējdarbībā. Bijis Ministru prezidenta Guntara Krasta preses sekretārs, vairāku ministru padomnieks. Mūsu sarunā par raidījuma tapšanu, aktuālāko politikā un ekonomikā, par to, kā pietrūkst valdībai, un sarežģītu jautājumu risināšanu.
Tev ir liela pieredze žurnālistikā, vadot gan dažādus raidījumus, gan strādājot laikrakstā "Diena". Pastāsti vairāk par TV24 raidījumu "Nacionālo interešu klubs". Kā kļuvi par raidījuma vadītāju?
Romāns Meļņiks: Iepriekš astoņus gadus strādāju laikrakstā "Diena", kā arī vadīju izdevumu "Dienas Bizness". Sanāca, ka aizgāju no "Dienas Biznesa", mani uzreiz uzaicināja TV24, jo viņiem tieši vajadzēja vadītāju, kurš varētu labi pārzināt gan politiku, gan ekonomiku, kā arī labi zinātu amatpersonas. Aptuveni trīs ar pusi gadus strādāju kanālā TV24 par raidījumu vadītāju.
Pēc kādiem principiem vadi sarunas ar amatpersonām un ekspertiem?
Šis nav pirmais raidījums, ko vadu televīzijā. Pirms aptuveni 30 gadiem vadīju raidījumu "Krustpunkti" Latvijas Televīzijā. Arī tas bija saistīts ar dažādiem sociālekonomiskiem jautājumiem. Raidījumā "Nacionālo interešu klubs" orientējamies, lai runātu par sabiedrībā aktuālākajiem tematiem. Cenšamies runāt par tiem jautājumiem, kas cilvēkiem šķistu visaktuālākie. Strādājot televīzijā, ir līdzīgi kā maizes cepējam, ir jādomā, ka būs kāds, kurš gribēs viņa maizi ēst. Arī mums ir jādomā, kas ir mūsu mērķauditorija. Gribam, lai skatītājam šis raidījums būtu interesants un aktuāls. Ļoti liela priekšrocība ir tajā, ka vadām dzīvu sarunu ar amatpersonām, ekspertiem un politiķiem, kuri var skaidrot problēmas padziļināti dažādākajās jomās.
Kā jūs gatavojaties raidījumiem un problēmjautājumu izpētei?
Pirmkārt, jau sekojam līdzi aktuālākajiem notikumiem. Ir notikumi, par kuriem ir izskanējusi ziņa, bet nav tāda dziļāka problēmas izklāsta. Piemēram, par nodokļu jautājumiem, skolu pāreju uz valsts valodu, kultūras aktivitātēm. Kad vienojamies par tēmu, tad izpētām kāda vispār ir bijusi informācija par to iepriekš. Tālāk jau domājam, kuri eksperti varētu sniegt padziļinātu skaidrojumu, sagatavojam jautājumus, kurus vēlams izrunāt.
Vai ir bijis tā, ka pēc raidījumā izvēlētās tēmas izklāsta nonākat pie kāda negaidīta secinājuma?
Jā. Piemēram, bija jautājums par autobusu satiksmi, jo trūkstot autovadītāju. Pēc raidījuma iedziļinājos vairāk šajā tematikā un noskaidroju, ka rodas konkurences kropļošana. Parādījās jauns aspekts, kuram uzmanību vēlāk pievērsu rakstiski, nevis raidījuma formātā. Ik pa laikam rodas kaut kāds aspekts, kuru raidījumā nevaram vairs izrunāt, bet kuru varam pētīt tālāk jau rakstiskā formātā.
Kuri pašlaik būtu aktuālākie temati darba kārtībā?
Korupcijas mazināšana, īpaši apstākļos, kad valsts budžetā pietrūkst līdzekļu, lai nosegtu visas vajadzības. Daudzos gadījumos arī birokrātijas dēļ rodas lielas izmaksas. Bieži arī neracionālu tēriņu dēļ. Vēl ir aktuāls jautājums par nodarbinātību cilvēkiem ar invaliditāti. Aktuāls arī jautājums par Krievijas propagandu, kas ietekmē mūsu cilvēkus. Ir ļoti daudz tematu. Cenšos vienmēr raidījumus veidot par tiem tematiem, kas mani pašu interesē.
Kāpēc vispār tevi tik ļoti ieinteresēja politikas nozare? Kas tev tajā šķiet interesants?
Par to interesējos jau kopš neatkarības atgūšanas sākuma. Mana priekšrocība tagad ir tā, ka daudz ko atceros no iepriekšējiem notikumiem politikā un valstī, tāpēc spēju novērtēt, kā bija agrāk un kā ir tagad. Piemēram, tagad ir parādījušies vēlēšanu saraksti. Redzu dažādas dīvainības. Ir cilvēks, kurš kādreiz startēja Nacionālās apvienības sarakstā, bet tagad ir "Saskaņas centra" sarakstā. Interesanti, kas noticis cilvēka prātā, kāpēc viņam tagad radusies šāda motivācija.
Kas Latvijas politikā tevis piedzīvotajā laika nogrieznī ir mainījies? Vari minēt gan labos, gan sliktos piemērus?
Drīzāk varētu raksturot, kā pietrūkst pašreizējai valdībai. Trūkst mērķtiecīguma un tālredzīguma, kas ir orientēts uz konkrētu rezultātu. Plānu ir daudz, bet lēmumi netiek pamatoti. Piemēram, biznesā ir vienkārši, jo, ja ir mērķis, tad vienkārši jāapzina savi resursi, jāizveido rīcības plāns un vēlāk jāpārliecinās, kā būs iespējams pārbaudīt sasniedzamos rezultātus. Politikā to neredz, jo bieži vien ir darbība darbības pēc. Kad mēs stājāmies ES, tad mums bija konkrēts mērķis. Šobrīd kopš iestāšanās ES mums vairs nav tā mērķtiecīguma politikā.
Trūkst konkrētu mērķu, uz kuriem tiektos?
Jā, un katram pieņemtajam lēmumam ir jābūt pamatotam. Ja ejam pa pilsētu, tad varam soli nedaudz spert pa labi vai kreisi, bet ir jāatgriežas uz ceļa, lai nonāktu mērķī, uz kuru ejam. Politikā bieži ir jautājumi – kāpēc mums to vajag, pasēdēsim un padomāsim, uztaisīsim darba grupu. Piemēram, tā pati skolu reforma, kur bija jāpaiet 30 gadiem, lai pārietu uz izglītību valsts valodā. Vai tiešām ir tik ilgi jāgaida?
Lēmumu pieņemšanu sekmē kaut kādi notikumi.
Jā! Un, ja nebūtu kara, tad mums būtu pieminekļi, kā arī vēl aizvien skolās mācītos krievu valodā. Tas liecina par mūsu pašu motivāciju un vērtību orientāciju. Jocīgi, ka karš ir vienīgais motivators.
Līdzīgi jau arī jautājumā par dronu uzlidojumiem. Kā tu vērtē valdības rīcību?
Daudzos gadījumos tā attieksme bija tāda, ka drons nokrita, bet mēs tur neko nevaram darīt. Taču mums blakus notiek karš, mums būtu jābūt pārliecībai, ka esam gatavi modernam karam, bet šīs pārliecības mums nav. Vēlēšanu sakarā mums ir solījumu laiks, bet risinājumus mēs nerodam. Palielināsim pensijas un algas, bet kur tad ņemsim naudu? Jābūt uzreiz skaidrībai, kā tas strādās. Bieži politiķi nevar izskaidrot, kur viņi dabūs naudu, vai pārliecinās vēlētājus un koalīcijas partnerus.
Vēl pēdējais aktuālais notikums bija kiberuzbrukums "Latvijas valsts mežiem". Ko šis notikums parādīja?
Ir liela neskaidrība par kibersituāciju, kiberdrošību un kibertelpu kā tādu kopumā. Elvis Strazdiņš tika pratināts par tādām lietām, kuras policijas darbiniekiem vajadzētu pārzināt. Viņiem vajadzētu zināt, kā notiek komunikācija starp hakeriem. Tas norāda par kompetences trūkumu. Tā vietā, lai ierosinātu kriminālprocesu pret Elvi, viņu vajadzēja piesaistīt kā ekspertu. Visiem jau ir zināms, ka viņš ar to nodarbojas.
Vai tiešām tā ir, ka politiķi, nokļūstot pie varas, pārtop par "sliktajiem"?
Ir cilvēki valsts pārvaldē, kuri dzīvo dažādās ilūzijās. Viņi bieži iedomājas, ka viena lēmuma pieņemšana visu atrisinās. Kad tas cilvēks nonāk valsts pārvaldes mehānismā, iedziļinās likumos, saprot valdības noteikumus, normatīvos aktus, tad saprot, ka mehānisms ir daudz sarežģītāks, nekā sākotnēji varētu likties. Tāpēc bieži politiķi aplaužas. Otrs aspekts ir arī sabiedrības attieksme pret politiķiem, kas radusies uzticības trūkuma dēļ. Piemēram, Raimonds Pauls, tautā mīlēts komponists, ienākot politikā, nokļuva slikto sarakstā. Ir radies nepatīkams kopējais tēls par politiķiem. Tas ir radies kļūdu dēļ, kuras nav līdz galam pārrunātas. Atceros Eināra Repšes valdības laiku, kad viens no pirmajiem jautājumiem bija ministru algu celšana, bet ne jau tāpēc mēs ievēlējām valdību, lai viņi domātu, pirmkārt par sevi.
Romāna Meļņika PIETURZĪMES
Trīs vārdi, kas jūs raksturo vislabāk?
Mērķtiecīgums, atvērtība, godprātīgums.
Bez kā jūs nevarat iedomāties savu dienu?
Bez kafijas.
Būtiskākais sasniegums darbā?
Sasniegums ir tas, ka varu labi darīt savu darbu.
Labākā izklaide?
Ceļošana.
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