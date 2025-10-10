Šoruden TV3 saviem skatītājiem piedāvā doties saulainā kulinārā ceļojumā kopā ar raidījumu "Grieķijas brīvdienas", kas būs skatāms piektdienās pulksten 18.10. Tajā astoņi dalībnieki no dažādām Latvijas pilsētām dosies uz Grieķiju, lai atklātu šīs zemes kulinārās tradīcijas, pārvarētu izaicinošus uzdevumus un cīnītos par labākā pavāra titulu.
Dalībnieki būs sadalīti komandās, katru dienu gatavojot ēdienu vietējiem iedzīvotājiem, kuri vērtēs, cik labi tie spējuši atspoguļot Grieķijas virtuves garšas. Zaudētāju komandai būs jāatvadās no kāda dalībnieka, turklāt intrigu uzturēs negaidīti pavērsieni – komandu maiņas, izbalsoto dalībnieku atgriešanās un gatavošana visdažādākajos apstākļos – no mājīgām vietējo virtuvēm līdz populāriem krodziņiem.
Dalībnieku vidū ir grāmatvede un četru mazbērnu ome Laila Vilciņa, kura sevi raksturo kā "cilvēku-amfībiju" un virtuvē izceļas ar liellopa medaljoniem ar ķiplokiem un rozmarīnu. Bankas zīmola vadītāja Una Rūtere gatavošanu uztver kā radošu un maģisku procesu, bet viņas firmas ēdiens ir pašas gatavota pasta. Profesionālais pavārs un kaislīgais makšķernieks Lauris Barakausks par savu iecienītāko ēdienu sauc fritētas jūras veltes, savukārt ātrās ēdināšanas zīmola "Kingu" īpašnieks Kaspars Peregudovs apņēmies ne tikai radīt pasaules līmeņa franšīzi, bet arī iekarot Everesta virsotni, bet par savu firmas ēdienu sauc uzbeku plovu.
Šovā piedalīsies arī bērnu grāmatu autore Sanita Tukre, kura aizraujas ar "pool dance" un labprāt pārsteidz ar aveņu tarti, kā arī bijušais hokejists Ēriks Ozollapa, kurš tagad vada savu pavārmākslas uzņēmumu un īpaši iecienījis dažādus gaļas pagatavošanas veidus. Muzikants un kantri festivāla producents Mārtiņš Ruža par savu firmas ēdienu sauc pildītās pankūkas "Čuguna roze", bet ēdināšanas busiņa īpašniece Elīna Grāvīte ēst gatavošanu uztver kā meditāciju un gatavo gardu vistas aknu pastēti ar pistācijām.
Raidījuma vadītāju lomās redzēsim spilgtas un harismātiskas personības – ekstravaganto mākslinieci Elitu Patmalnieci un šarmanto frizieri un stilistu Igoru Popovu, kurš Grieķiju jau kādu laiku sauc par savām otrajām mājām. "Saule, Grieķijas vējš, agrie rīti un vēlie vakari, jūra, kalni, zivis un olīvas – raidījumā varēs sajust priecīgu Grieķijas elpu," stāsta Elita, atzīstot, ka dalībnieku veiksmes un kritieni, smiekli un savstarpējais atbalsts viņu ļoti iedvesmojuši. Viņa atklāj, ka katru rītu ar prieku saposusies filmēšanai un šova gaitai sekojusi līdzi ar tādu azartu, it kā skatītos seriālu.
Savukārt Igors uzsver grieķu viesmīlību, kas kļuvusi par neatņemamu šova daļu: "Viss Milatos ciemats mums palīdzēja – cilvēki bija gatavi ne tikai dalīties ar padomiem, bet arī ielaist savos dārzos pēc citroniem un garšaugiem. Raidījuma dalībnieki gatavoja ne vien vietējās tavernās, bet arī iedzīvotāju mājās, un visa filmēšana izvērtās par vienu lielu kopīgu piedzīvojumu."
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu