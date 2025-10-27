Kanālā TV3 piektdienās plkst. 18.10 skatāms jauns kulinārijas raidījums "Grieķijas brīvdienas", kas skatītājus aizved saulainā ceļojumā, kura laikā dalībnieki no Latvijas sacenšas par labākā pavāra titulu. Katru dienu viņi komandās gatavo ēdienus vietējo iedzīvotāju žūrijai un zaudētājiem ir jāšķiras no kāda dalībnieka. Viens no raidījuma vadītājiem un idejas autoriem ir Latvijā un pasaulē pazīstamais stilists Igors Popovs. Visu dzīvi viņš ir veltījis savai profesijai, taču tagad ir pienācis laiks realizēt arī savas sirdslietas. 

Raidījuma pieteikumā bija minēts, ka Grieķija ir tavas otrās mājas un tu aizraujies ar pavārmākslu. Varbūt vari pastāstīt vairāk par pirmo – kāda tev ir saistība ar Grieķiju?

Igors Popovs: Vairākus gadus pēc kārtas biju braucis kopā ar ģimeni atpūsties uz Grieķiju. Man iepatikās Grieķija, tāpēc nolēmu, ka vajadzētu iegādāties šeit savu īpašumu. Īsti sākumā nebiju plānojis pirkt pat īpašumu, jo vienkārši sapņoju par savu mazu būdiņu jūras krastā. Nokļuvu mazā Grieķijas ciematā, kas ir pilnībā autentisks un tālu no visām tūristu vietām. Īstenībā tieši tamdēļ dzima ideja par šo šovu. Producenti uzaicināja mani uz tikšanos ar domu, ka es varētu vadīt kādu raidījumu. Sāku domāt, kas man ir tuvs, un ienāca prātā ēdienu gatavošana. Iepriekš pats biju piedalījies ēdienu gatavošanas šovos – tā arī radās ideja. Mūsu raidījums nav standarta kulinārijas šovs. Ne visi cilvēki, kas piedalās raidījumā, ir profesionāli pavāri. Daudzi no viņiem vienkārši aizraujas ar kulināriju. Mūsu uzdevums ir radīt viņiem neparastus ap­stākļus – pilnīgi svešā valstī gatavot neredzētus ēdienus.

Kāpēc izdarījāt izvēli ļaut piedalīties ne tikai profesionāļiem?

Ļoti bieži profesionālam pavāram ir grūti nolaisties līdz tāda vienkārša ēdiena līmenim. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē