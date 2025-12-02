30. novembrī VEF Kultūras pilī TV kanāls 360 svinēja savu 10 gadu jubileju, pulcējot skatītāju iemīļotās sejas, raidījumu veidotājus, sadarbības partnerus un draugus. Jubilejas vakara kulminācija bija īpašais Guntara Rača jubilejas tūres noslēguma koncerts, kas kļuva par vēl vienu skaļu akcentu kanāla desmitgades svinībās.
Desmit gadi – vesela ēra Latvijas televīzijā
Svinīgajā pasākumā viesus sveica kanāla 360 vadītājs un “Helio Media” izpilddirektorsKaspars Ozoliņš, uzsverot, ka aizvadītie gadi bijuši bagāti ar drosmīgiem lēmumiem, radošiem meklējumiem un īstiem cilvēku stāstiem: “Desmit gadi, iespējams, nešķiet tik daudz, bet mūsu dzīvēs šis gadu desmits ir iezīmējies gluži kā vesela ēra – notikumiem un sajūtām bagāta. Kanāla pirmsākumos startējām ar spēcīgām personībām dažādos sarunu raidījumos, tad pievienojās tādi realitātes šovi kā "Ģimene burkā", bet pēc tam jau sākām apceļot pasauli ar “Sapnis par Ameriku” un “Četri uz koferiem". Nu esam spēruši soli vēl tālāk, piedāvājot gan gatavošanas raidījumu “Dr. Sirmais”, gan erudīcijas spēli “15 jautājumi”, kā arī ikvakara ziņas. Tas viss nebūtu iespējams bez sadarbības ar Latvijas labākajiem producentiem, kopīgiem spēkiem radot spēcīgu vietējo saturu. Desmit gadi ir tikai sākums. Mums vēl ir tik daudz, ko kopā piedzīvot, tāpēc turpināsim būt skatītāju uzticamais draugs, kas silti sagaida katru dienu.”
Vakara atmosfēru veidoja sirsnīgas sarunas, atmiņu stāsti un radošas aktivitātes – viesi varēja iejusties dažādu 360 raidījumu vadītāju un šovu dalībnieku lomās, radot mākslīgā intelekta veidotus fotoportretus. Pasākuma gaitā viesi baudīja arī lustīgus mūzikas ritmus, svētku uzkodas un atspirdzinājumus.
Jubilejas kulminācija – Guntara Rača koncerts ar Maestro Raimonda Paula melodijām
Desmitgades svinību īpašais notikums bija Guntara Rača 60 gadu jubilejas tūres noslēguma koncerts, kurā tika godināta vairāk nekā trīsdesmit gadu ilga sadarbība ar Maestro Raimondu Paulu. Koncertā skanēja iemīļotās melodijas jaunās aranžijās, un uz skatuves kāpa izcili mākslinieki – Normunds Rutulis, Paula Saija, Edvards Strazdiņš, Ance Krauze, bērnu vokālais ansamblis “Dzeguzīte”, grupa “MC Orķestris”, kā arī 40 dejotāji no TDA “Dzintariņš”.
Guntars Račs savā uzrunā pauda pateicību: “Esmu izredzēts, jo man ir iespēja rakstīt dziesmas kopā ar lielisko Maestro. Šī programma ir mans veltījums un pateicība viņam gaidāmajā 90 gadu jubilejā, kuru visa Latvija svinēs nākamā gada janvārī. Šīs dziesmas ir izturējušas laika pārbaudi, taču mēs tās pasniedzam atjaunotās versijās un ar jauniem solistiem. Koncertā piedalās lieliski mūziķi, un tas man ir ļoti svarīgi. Tā ir arī lieliska iespēja klausītājus iepazīstināt ar manu jauno grāmatu un dziesmu albumu “Uzplaukt”.
Noklausies albumu “Uzplaukt” šeit!
Kanāls 360 – pa īstam jau 10 gadus!
Kanāla 360 jubilejas pasākums noslēdzās ar kopīgu fotografēšanos, emocijām bagātu kopābūšanu un pārliecību, ka nākamā desmitgade sola vēl vairāk bagātīga satura, jaunu raidījumu, patiesu stāstu un drosmīgu ideju.
Kanāls 360 savā pastāvēšanas laikā ir radījis virkni raidījumu - sporta tiešraides, realitātes šovus, sarunu un erudīcijas raidījumus, kā arī ziņas. Tas izveidots 2015. gadā ar nosaukumu 360TV, taču kanāla pirmsākumi meklējami vēl gadu iepriekš, izveidojot kanālu Kultūra 360TV. 360 saturā tiek atspoguļoti patiesi notikumi un reāli cilvēki, tāpēc šodien 360 ir kļuvis par sabiedrības daudzveidības atspulgu, atklājot stāstus, kas rezonē ar ikvienu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu