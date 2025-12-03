ASV prezidentam Donaldam Trampam pirmdienas vakarā Baltajā namā notikusi apspriede ar nacionālās drošības padomniekiem, lai pārrunātu tālāko spiediena izdarīšanu pret Venecuēlu, atsaucoties uz vārdā neminētu amatpersonu sacīto, vēsta ASV mediji.  

Šī ziņa turpina uzturēt sajūtas, ka amerikāņi drīzumā varētu uzsākt tiešas militāras operācijas, lai gāztu Venecuēlas autoritārā prezidenta Nikolasa Maduro režīmu, kaut par formālo iemeslu uzbrukumam kalpotu cīņa pret narkotiku karteli, kas, iespējams, bauda oficiālās Karakasas labvēlību. Apskatnieki gan joprojām netic, ka ASV varētu izšķirties par ko plašāku, atskaitot aviācijas vai raķešu triecienus atsevišķiem objektiem.

Strikta saruna

Novembra pēdējā dienā Tramps žurnālistiem apliecināja, ka viņam bijusi telefonsaruna ar Maduro, kuru Vašingtonā un daudzās rietumvalstīs uzskata par neleģitīmi pie varas nākušu prezidentu. Baltā nama saimnieks par tās saturu bija ļoti izvairīgs: "Es neteiktu, ka saruna bija laba vai slikta. Tā bija telefonsaruna." Pēc ASV izdevuma "The Miami Herald" un arī aģentūras "Reuters" ziņām, balstītām vairākos avotos, slepenais un oficiāli nekomentētais zvans noticis 21. novembrī. Nokārtot to palīdzējuši Brazīlijas, Kataras un Turcijas vidutāji. Saruna ilgusi 15 minūtes un saturējusi "skaidru vēstījumu". Tramps pieprasījis Maduro demisiju un emigrāciju, piedraudot ar militāru sauszemes operāciju. "The Miami Herald" apgalvo, ka Tramps teicis apmēram šādus vārdus: "Tu vari izglābt sevi un ņemt savus tuvākos līdzi, taču tev jāpamet valsts tagad."

