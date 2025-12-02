Šveicē svētdien referendumā tika noraidīts priekšlikums pilsonisko dienestu paredzēt arī sievietēm, ne tikai vīriešiem, kuri tam ir pakļauti pašlaik. 

Tāpat noraidīts tika priekšlikums ieviest jaunu nodokli turīgākajiem valsts iedzīvotājiem. Referendumā piedalījušies 43% balsstiesīgo šveiciešu, un aptaujas jau pirms balsošanas rādīja, ka neviens no abiem rosinājumiem atbalstu negūs. Šveicē tautas balsošana tiek rīkota četras reizes gadā, tā dodot iespēju pilsoņiem tieši ietekmēt politikas veidošanu.

Grib saliedēt sabiedrību

