Valsts ieņēmumu dienestā (VID) nākamgad plānots likvidēt aptuveni 400 amata vietu un atlaišanas pabalstos apmēram 300 darbiniekiem tiks izmaksāti 2,46 miljoni eiro, liecina Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais rīkojuma projekts.
Finansējums šim mērķim VID budžetā nav paredzēts, tāpēc ministrija rosinājusi veikt pārdales no citiem prioritārajiem pasākumiem un mērķa programmām, kopumā novirzot vairāk nekā 1,6 miljonus eiro. Trūkstošos 820 000 eiro plānots pārskatīt FM resora iestāžu budžetos un VID pamatdarbības finansējumā.
Strukturālās izmaiņas saistītas ar valdības uzdevumu samazināt publiskā sektora izdevumus 2026.–2028. gadā.
Lai sasniegtu taupības mērķus, nepieciešams būtiski mazināt atlīdzības izmaksas, vienlaikus saglabājot pakalpojumu pieejamību.
VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe jau iepriekš informējusi, ka 2025. gadā dienesta budžets tiks samazināts par 10%, bet darbinieku skaits par 13%. Nākamgad paredzēts likvidēt gandrīz 400 štata vietu un samazināt atalgojuma, IT un citus izdevumus.
Kopumā VID līdz 2026. gadam plānots samazināt līdz aptuveni 2820 darbiniekiem, vienlaikus atsevišķi nodalot Nodokļu un muitas policiju kā patstāvīgu iestādi.
