Režisors Dž. Dž. Džilindžers šķiras no savas sestās sievas, rakstnieces Ingas Grencbergas. Laulības izjukšanu žurnālam “Privātā Dzīve” apstiprinājis pats režisors, norādot: "Varu apstiprināt. Sīkāk nekomentēšu," vēsta izdevums.
Rakstniece Inga Grencberga šobrīd komentārus nesniedz, taču iepriekš sarunu šovā “Kad viņas satiekas” viņa atklāti raksturoja dzīvi kopā ar režisoru:
“Džilindžeram ir īpašs raksturs, taču no radoša cilvēka nebūtu nedz godīgi, nedz reāli prasīt, lai visā pārējā dzīvē viņš būtu “parasts”.
Es taču zināju, ar ko precos. Jā, es biju domājusi, ka kaut kas būs savādāk, varbūt būtu gribējusi, lai viņš ir ne tik sarežģīts, ne tik neprognozējams… Bet viņu mainīt absolūti nebija iespējams.”
Pāris kopā bija kopš 2014. gada, bet laulību noslēdza 2016. gadā. Attiecības ilga 11 gadus – līdz 10. kāzu jubilejai trūcis pavisam maz. Inga bija Džilindžera sestā sieva, pirms tam režisors bija precējies ar Mairu Rupeiku, Gunitu Mežuli, Daci Rukšāni-Ščipčinsku, Binniju Ārbergu un Elīnu Dzelmi.
Vairāk par slavenā pāra šķiršanos – jaunākajā “Privātās Dzīves” numurā.
