ASV virzītajā miera plānā tagad ir 20 punkti, kas pamatā tika izstrādāti sarunās Ženēvā un pieslīpēti Ukrainas un ASV sarunās Floridā, otrdien tiekoties ar Īrijas premjerministru Mihālu Mārtinu, sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"No tā, ko es redzēju, dažas lietas vēl ir jāizstrādā līdz galam. Bet Amerika sper lielus soļus, lai izbeigtu karu," atzina prezidents.
"Tā vai citādi, mūsu uzdevums - esmu pārliecināts, ka tas Eiropā ir mūsu visu kopīgais uzdevums - ir patiešām izbeigt karu, nevis tikai panākt pauzi karadarbībā," sacīja Zelenskis.
Vizītes gaitā Īrijā Ukrainas prezidents arī pauda, ka pēc visām miera sarunām ASV, kā gaitā notika arī diskusijas ar izlūkdienestu piedalīšanos, viņš ir saņēmis detalizētu Ukrainas delegācijas ziņojumu par galvenajiem amerikāņu puses akcentiem.
Kā norādīja Zelenskis, viņš uzdevis turpināt "maksimāli konstruktīvu darbu ar prezidenta Trampa komandu, kā arī ar Eiropas partneriem".
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
