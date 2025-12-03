Noticis uzbrukums Krievijas tankkuģim Melnajā jūrā; Ukraina noliedz saistību

Melnajā jūrā noticis uzbrukums kravas kuģim, kas veda saulespuķu eļļu no Krievijas uz Gruziju, otrdien paziņoja Turcijas amatpersonas.
Kravas kuģis "MIDVOLGA-2" tika pakļauts uzbrukumam aptuveni 130 kilometrus no Turcijas krasta līnijas. Neviens no 13 apkalpes locekļiem nav guvis ievainojumus. Apkalpe nav pieprasījusi palīdzību, informēja Turcijas Jūras lietu ģenerāldirektorāts. Tankkuģis devās uz Turcijas ostu Sinopu.
Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans pirmdien nosodīja šos uzbrukumus, uzsverot, ka tie veicina konflikta saasināšanos Melnajā jūrā.
"Mēs nevaram pieļaut uzbrukumus, kas apdraud kuģošanas drošību, cilvēku dzīvības un vidi, īpaši mūsu ekskluzīvajā zonā,"
viņš paziņoja televīzijas uzrunā, norādot, ka Ankara ir nosūtījusi brīdinājumus iesaistītajām pusēm.
Piektdien notikušie uzbrukumi tankkuģiem notika Turcijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, arī šajā gadījumā apkalpēs nebija cietušo.
Datubāzes "OpenSanctions" informācija liecina, ka "Kairos" un "Virat" pieder tā dēvētajai "ēnu flotei", ko Krievija izmanto sankciju apiešanai pēc iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.
Līdz šim Ukraina vairāk koncentrēja triecienus Melnās jūras ziemeļu reģionā, taču šie uzbrukumi liecina par operāciju paplašināšanos uz citiem jūras sektoriem.
Ukraina noliedz saistību ar uzbrukumu Melnajā jūrā krievu tankkuģim
Ukrainai nav nekāda sakara ar notikušo uzbrukumu Krievijas tankkuģim "Midvolga-2", platformā "X" apliecināja Ukrainas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Heorhijs Tihijs.
"Ukrainai nav nekāda sakara ar šo incidentu, un mēs oficiāli noraidām jebkādas tamlīdzīgas apsūdzības, ko izvirzījusi Krievijas propaganda," pauda Tihijs.
Tā varētu būt Krievijas provokācija, pieļāva amatpersona.
"Turklāt maršrutam no Krievijas uz Gruziju caur Turcijas īpašo ekonomisko zonu nav jēgas, un tas norāda uz to, ka Krievija, iespējams, visu šo notikumu ir inscenējusi," norādīja ministrijas pārstāvis.
Krievijā pēc dronu uzbrukuma aizdegusies naftas bāzē Ļivnos
Ukrainas dronu uzbrukuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē Ļivnos, Krievijas Orlas apgabalā, ziņo Krievijas amatpersonas.
"Naktī Orlas apgabalam atkal uzbruka bezpilota lidaparāti, kā rezultātā izcēlās ugunsgrēks naftas un enerģētikas objektos," paziņoja Orlas apgabala gubernators Andrejs Kļičkovs.