Lietuva apsver iespēju nakts avioreisus turpmāk pārcelt no Viļņas uz Kauņu, jo kontrabandistu baloni no Baltkrievijas turpina traucēt satiksmi galvaspilsētas lidostā, paziņojis Lietuvas premjerministres Ingas Ruginienes preses dienests.
Valdība pašlaik neizskatot iespēju atkal slēgt robežu ar Baltkrieviju. Cigarešu kontrabandistu no Baltkrievijas palaisto meteoroloģisko balonu dēļ kopš oktobra vairāk nekā desmit reižu bijis jāpārtrauc lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās Viļņas lidostā. Tas parasti notika vakarā un naktī. Lietuvas valsts gaisa satiksmes navigācijas pakalpojumu sniedzēja "Oro navigacija" vadītājs Sauļus Batavičs informēja, ka naktī uz pirmdienu Viļņas lidosta bija slēgta 11 stundas. Atbildīgās institūcijas reģistrēja 60 meteozondes, no kurām 40 ielidojušas zonā, kas ir kritiski svarīga aviolidojumiem.
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu