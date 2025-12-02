Sabiedrības uzmanības centrā atkal nonākusi satiksmes drošība gan saistībā ar smago avāriju, kurā dzīvību zaudēja trīs cilvēki, gan diskusijām par iespējamiem risinājumiem. Kamēr atbildīgās iestādes vērtē statistiku un meklē veidus, kā mazināt riskus uz ceļiem, realitāte liecina, ka pārkāpumi turpinās, vēsta 360TV Ziņas.
Pierīgā kāds autovadītājs vienas īsas brauciena epizodes laikā spējis ilustrēt gandrīz visas galvenās problēmas, kas gadiem ilgi moka Latvijas satiksmi.
Pagājušajā nedēļā tiesa jau piemērojusi sodu kādam citam pārkāpējam. Rīgas pilsētas tiesa piespriedusi bijušajam Eiropas basketbola čempionāta izpilddirektoram Kristapam Janičenokam vienu mēnesi cietumā par braukšanu alkohola reibumā, kā arī liegusi vadīt transportlīdzekli piecus gadus. Valsts labā no viņa piedzīta arī daļa automašīnas “Ford Mustang Mach-E” vērtības – 25 tūkstoši eiro. Spriedums gan vēl nav stājies spēkā un ir pārsūdzams.
Likumsargi norāda, ka problēma ir plašāka un dziļāka nekā atsevišķi gadījumi. Policijas priekšnieks atzīst, tikai novembrī vien Ķekavas iecirknī pieķerti septiņi autovadītāji alkohola reibumā, kas šāda mēroga novadam ir satraucoši daudz. Tas liecina, ka ne bargi sodi, ne publiskās diskusijas joprojām nespēj atturēt daļu šoferu no riskantas un potenciāli nāvējošas rīcības.
Kamēr eksperti runā par prevencijas pasākumiem un sabiedrības izglītošanu, katrs šāds gadījums atgādina, satiksmes drošība nav tikai statistika vai politisku lēmumu jautājums. Tā ir atbildība, kas sākas pie stūres, un sekas, kas skar ne tikai likumpārkāpējus, bet arī visus pārējos ceļu satiksmes dalībniekus.
VIDEO:
