Visi Ukrainas miera līguma nosacījumi, kas skar NATO, tiks apspriesti atsevišķi, otrdien preses konferencē Briselē sacīja NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.
Britu raidsabiedrība BBC Ritam vaicāja, vai NATO ir iepazinusies ar Ukrainas miera plāna jauno versiju un vai tajā ir ņemtas vērā alianses intereses.
NATO "visā miera procesa gaitā cieši sadarbojas ar amerikāņiem un, protams, ar ukraiņiem", sacīja Rite.
Alianses vadītājs arī uzslavēja ASV prezidentu Donaldu Trampu par to, ka viņš ir spējis panākt izkļūšanu no strupceļa un sākt sarunas.
Tiesa, vēl nav zināms, vai šīs sarunas vainagosies ar panākumiem, norādīja Rite.
Atbildot uz citiem jautājumiem preses konferencē NATO galvenajā mītnē Briselē, Rite arī teica, ka 28 punktu plāns ir pagātne.
Turklāt alianses ģenerālsekretārs norādīja, ka visi ar NATO saistītie Ukrainas miera līguma nosacījumi tiks apspriesti atsevišķi.
Alianse joprojām pieturas pie pieņemtās deklarācijas, ka Ukraina ir uz neatgriezeniska ceļa uz dalību aliansē, taču jautājumā par Ukrainas pievienošanos NATO alianses dalībvalstu vidū šobrīd nav vienprātības, sacīja Rite.
Trešdien Briselē notiks NATO ārlietu ministru sanāksme, un tās darba kārtībā būs jautājumi par Krievijas draudiem drošībai alianses austrumu flangā un turpmāko atbalstu Ukrainai.
Sanāksmē notiks arī NATO un Ukrainas padomes sanāksme, un tajā piedalīsies Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha un Eiropas Savienības (ES) augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu