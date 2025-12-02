Nacionālie bruņotie spēki (NBS) izstrādājuši plānus, lai būtiska apdraudējuma apstākļos liegtu mobilitāti pa dzelzceļu, intervijā raidījumam "900 sekundes" norādīja NBS komandieris Kaspars Pudāns.
Pudāns uzsvēra, ka diskusijas par sliežu ceļu demontāžu pierobežā ir tikai daļa no plašākiem pretmobilitātes pasākumiem un robežas stiprināšanas plāniem.
Viņš norādīja, ka "pārsteiguma moments" ir vienīgā priekšrocība, kas pretiniekiem paliktu iespējama potenciāla uzbrukuma gadījumā, tādēļ Latvijas aizsardzības stratēģija ietver šķēršļu veidošanu tur, kur tas neradītu būtisku kaitējumu sabiedrībai vai tautsaimniecībai un rūpīgu gatavošanos citos veidos.
Attiecībā uz sliežu ceļiem, komandieris apstiprināja, ka
ir izstrādāti detalizēti scenāriji, kā apdraudējuma gadījumā ierobežot dzelzceļa izmantošanu, taču lēmums par demontāžu vēl nav pieņemts, līdz tiek izvērtēti visi aspekti – gan militārie, gan civilie.
Pudāns arī atklāja, ka tuvākajās dienās valsts saņems jaunus sensorus un radarus, kas palīdzēs labāk uzraudzīt austrumu robežu.
No Baltkrievijas palaistās meteozondes Pudāns vērtēja kā uzmanības novēršanu, jo kā militāra uzbrukuma līdzekļus tās izmantot nevar, jo tās nav vadāmas.
