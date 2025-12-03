Huligāniskas izpausmes telpu futbolā ir daudz retākas nekā vēl šī gadsimta sākumā, pauda Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes loceklis Eduards Borisevičs.
Iepriekšējās nedēļas nogalē Rīgas telpu futbola čempionāta spēlē 49. vidusskolā starp "OB Serviss" un "SC Vangaži/Ropažu SC" komandām izcēlās kautiņš, kuru aizsāka Ropažu novada komandas spēlētāja Sergeja Usova asā spēle un tad arī atklāts sitiens pretiniekam pa seju, bet vēlāk laukumā devās arī kāds Ropažu komandas atbalstītājs un ar boksera cienīgu sitienu nokautēja Alekseju Krjukoviču.
"Nosodām notikušo. Ik pēc gadiem trim šādas lietas atgadās, amatieru turnīros diemžēl novērojam, ka satiekas divi vai vairāk cilvēki, kuri nav adekvāti, kuriem kaut kas sāp, rūp. Šis bija tas gadījums. Pārējie mēģināja (nomierināt), bet lejā nejauši gadījās arī viens Ropažu komandas draugs, kuram tur nebija jābūt, bet viņš tobrīd laikam kaut ko atnesa, un arī iesaistījās. Izskatās, ka viņš ir no cita sporta veida (cīņas), nevis telpu futbola," "Latvijas Avīzei" notikušo komentēja Borisevičs, kurš ir arī Rīgas Futbola federācijas prezidents.
Viņš norāda, ka pirms gadiem 20 kautiņi amatieru turnīros bijuši teju katru otro dienu, bet pamazām tie ir izskausti, palielinot soda sankcijas diskvalifikāciju veidā: "Šī atkal būs liela mācība, gadu vai divus šādas lietas neredzēsim, bet tad atkal atradīsies vēl, atvainojos, divi idioti, kuri sakausies. Šādas lietas redzam arī citos sporta veidos." Lai disciplinētu dalībniekus, visas spēles tiek filmētas, un tas palīdz atrisināt strīdīgas situācijas. Čempionāta organizatori kaušļiem piemēros diskvalifikācijas, visticamāk, līdz sezonas beigām. LFF plāno vērsties Valsts policijā. Krjukovičam pēc sitiena konstatēts smadzeņu satricinājums. Notikušo izvērtēšot arī Ropažu novada vadība.
Oktobrī notika masveida kautiņš Entuziastu hokeja līgā, tam pamatā bija ne tikai nepārdomāti asa spēle, bet arī etniska rakstura domstarpības.
